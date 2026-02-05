Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"

La gestión municipal de Esquel marcó una postura firme frente a las irregularidades ambientales y el desarrollo urbanístico. El intendente Matías Taccetta confirmó que, tras recibir pruebas fotográficas de un desmonte de árboles en la zona de la Torta, radicó personalmente una denuncia para que la fiscalía investigue las responsabilidades de este hecho.

Firmeza ante la reincidencia

El intendente se mostró sorprendido por la posible reincidencia en este tipo de acciones en un sector donde la concesión fue dada de baja anteriormente por incumplimientos y falta de pago de canon. "No soy quién para acusar, pero me extraña que conociendo los antecedentes se vuelvan a tomar estas decisiones. Hicimos la presentación viendo la gravedad de la situación", explicó.

Taccetta aclaró que se ha solicitado a la Secretaría de Bosques que delimite con precisión si el desmonte ocurrió dentro del ejido municipal para determinar el alcance de las sanciones, aunque adelantó que no habrá tolerancia para acciones que dañen el patrimonio natural que es el principal activo turístico de Esquel.

Desarrollo turístico y fin del "Estado empleador"

A pesar de este incidente, el mandatario ratificó que el sector que va desde el Percy hasta el Parque Nacional es el eje del crecimiento de la ciudad. Anunció que en las próximas semanas se formalizarán inversiones en viñedos, bodegas y complejos habitacionales, siguiendo el modelo de éxito de otros emprendimientos ya instalados en la zona de lagunas.

"Durante mucho tiempo se pensó que el futuro de Esquel era ampliar el Estado. Eso ya se acabó, no hay más lugar", sentenció Taccetta. Para el intendente, la prioridad es facilitar la llegada de capitales privados que generen empleo genuino: "Queremos darle dignidad a la familia a través del trabajo; que la gente tenga un peso en el bolsillo porque se lo ganó trabajando".

Menos burocracia para la inversión

Finalmente, el jefe comunal hizo un llamado al Consejo Deliberante para agilizar los trámites legislativos que permitan la instalación de empresas en el Parque Industrial y en áreas turísticas. "Esperamos 14 años para tener un Parque Industrial. Cuando hay un interés genuino, hay que sacar la burocracia de lado y acompañar al que quiere invertir en Esquel", concluyó el intendente.