10°
23°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 06 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelMonte Bianco
05 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"

Tras detectar la caída de árboles en un sector estratégico, el intendente de Esquel pidió la intervención de la Justicia. Taccetta reafirmó que el futuro de la ciudad está en el turismo y el empleo genuino fuera del Estado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La gestión municipal de Esquel marcó una postura firme frente a las irregularidades ambientales y el desarrollo urbanístico. El intendente Matías Taccetta confirmó que, tras recibir pruebas fotográficas de un desmonte de árboles en la zona de la Torta, radicó personalmente una denuncia para que la fiscalía investigue las responsabilidades de este hecho.

 

Firmeza ante la reincidencia

 

El intendente se mostró sorprendido por la posible reincidencia en este tipo de acciones en un sector donde la concesión fue dada de baja anteriormente por incumplimientos y falta de pago de canon. "No soy quién para acusar, pero me extraña que conociendo los antecedentes se vuelvan a tomar estas decisiones. Hicimos la presentación viendo la gravedad de la situación", explicó.

 

Taccetta aclaró que se ha solicitado a la Secretaría de Bosques que delimite con precisión si el desmonte ocurrió dentro del ejido municipal para determinar el alcance de las sanciones, aunque adelantó que no habrá tolerancia para acciones que dañen el patrimonio natural que es el principal activo turístico de Esquel.

 

Desarrollo turístico y fin del "Estado empleador"

 

A pesar de este incidente, el mandatario ratificó que el sector que va desde el Percy hasta el Parque Nacional es el eje del crecimiento de la ciudad. Anunció que en las próximas semanas se formalizarán inversiones en viñedos, bodegas y complejos habitacionales, siguiendo el modelo de éxito de otros emprendimientos ya instalados en la zona de lagunas.

 

"Durante mucho tiempo se pensó que el futuro de Esquel era ampliar el Estado. Eso ya se acabó, no hay más lugar", sentenció Taccetta. Para el intendente, la prioridad es facilitar la llegada de capitales privados que generen empleo genuino: "Queremos darle dignidad a la familia a través del trabajo; que la gente tenga un peso en el bolsillo porque se lo ganó trabajando".

 

Menos burocracia para la inversión

 

Finalmente, el jefe comunal hizo un llamado al Consejo Deliberante para agilizar los trámites legislativos que permitan la instalación de empresas en el Parque Industrial y en áreas turísticas. "Esperamos 14 años para tener un Parque Industrial. Cuando hay un interés genuino, hay que sacar la burocracia de lado y acompañar al que quiere invertir en Esquel", concluyó el intendente.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio de pastizales cercano a viviendas en el paraje Los Coirones
2
 Su ex la mantuvo cautiva sin agua y sin comida: cómo Milagros pudo salir del calvario
3
 La Fiesta Nacional del Lúpulo confirmó su grilla: Cuatro noches de música con artistas locales y figuras nacionales
4
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
3
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
4
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
5
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -