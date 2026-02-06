Desarticulan intento de usurpación y venta ilegal de tierras en el barrio Estación

La Municipalidad de Esquel desplegó un operativo cerrojo este viernes por la mañana para neutralizar un intento de toma de tierras en un sector estratégico del barrio Estación. La intervención se desencadenó tras una denuncia que alertaba sobre movimientos sospechosos sobre la avenida Perón, específicamente en la zona situada por encima del tanque de agua. Al llegar al lugar, los agentes de la Dirección General de Inspecciones, bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, confirmaron que la ocupación no solo afectaba la traza de la mencionada avenida, sino que se extendía hacia terrenos fiscales ubicados dentro del área protegida del bosque comunal.

El procedimiento contó con un fuerte respaldo de la Policía del Chubut a través del Mini Comando de la Unidad Regional Esquel, lo que permitió garantizar el orden mientras el personal de Espacios Verdes y del GIRSU colaboraba en las tareas operativas. Tras realizar el relevamiento y el desalojo preventivo, las autoridades municipales establecieron que detrás de esta maniobra existía un trasfondo económico delictivo. Según la información oficial, las personas retiradas formaban parte de un esquema dedicado al negocio ilegal de usurpación con el objetivo de vender posteriormente los lotes de manera fraudulenta a terceros desprevenidos.

Ante este escenario, la gestión local ratificó su postura de tolerancia cero frente a las ocupaciones irregulares y subrayó que ya se labraron todas las actas administrativas pertinentes para dar curso a la justicia. Como contrapartida a estas acciones delictivas, el municipio destacó que se encuentra en la etapa final de un proyecto de loteo social. Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa real para que los vecinos puedan acceder a tierras urbanizadas con servicios básicos mediante procesos legales, transparentes y bajo una planificación urbana ordenada. Se recordó a la población que estas tomas constituyen una falta grave y se instó a seguir utilizando los canales oficiales de denuncia para proteger el patrimonio de la comunidad.

