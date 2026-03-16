Interna por las horas extras: "Que el municipio investigue a quien quiera, pero que nos pague lo que trabajamos"

Un grupo de cuatro empleadas municipales del área operativa mantiene un firme reclamo en las puertas de la Secretaría de Gobierno ante la falta de pago de horas extras que, según denuncian, se les adeudan desde diciembre. La situación escaló en tensión este lunes cuando las trabajadoras denunciaron que las promesas de pago y de reconexión de servicios básicos no fueron cumplidas.

Claudia, una de las empleadas afectadas, relató con angustia que la situación ha llegado a un límite humano. "La señora Angiorama nos prometió, la grabé, que se iba a conectar la luz a quienes nos faltaba y que el dinero estaría el viernes o hoy lunes. Hoy no está la plata ni está la luz", sentenció.

Las trabajadoras señalaron que se sienten "engañadas" tras haber levantado una medida de fuerza el pasado miércoles bajo la promesa de una solución que no llegó. "Estamos desesperadas por el tema de las cuentas y los alquileres. Yo estuve prácticamente en situación de calle, una semana con mis hijos sin gas, sin luz y sin agua porque tuve que dejar el lugar donde estaba al no poder pagarlo", confesó una de las empleadas.

Respecto a las declaraciones del intendente Matías Taccetta sobre la detección de planillas con más de 150 horas extras "imposibles" de cumplir, las trabajadoras pidieron que se diferencien los casos. "Recién nos decían que hay arriba de 150 horas de una compañera, pero nosotros no tenemos nada que ver. No llegamos ni a la mitad de esa cantidad en un mes. Necesito mi plata, yo la trabajé", reclamó Claudia.

Explicaron que el exceso de horas en el área operativa se debe, fundamentalmente, a la falta histórica de personal. "Somos cuatro cuando deberían ser cinco, y si alguien se enferma o tiene carpeta médica, el área debe quedar cubierta igual. No es responsabilidad nuestra si el área está cubierta con horas extras ante la falta de agentes", explicaron.

Otro punto de conflicto es la aparente falta de acompañamiento del gremio. Si bien confirmaron que son afiliadas "al 100%", lamentaron que el sindicato no haya intercedido con firmeza en este reclamo puntual.

"Entendemos que están con la conciliación por recolección, pero acercate mínimo a preguntar si podemos llegar a un acuerdo. El único que se paró a charlar fue Eusebio Ramallo, pero el resto nada", reclamaron, señalando que se sienten desprotegidas por la conducción sindical ante un problema que califican como una "cuestión de necesidad básica".

Cerca del mediodía, tras ser atendidas por Juan Ripa, recibieron una nueva promesa de pago para el transcurso de la jornada, aunque el clima de desconfianza persiste: "Ya no le creemos a nadie", concluyeron.











M.G