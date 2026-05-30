Vuelven los vuelos entre Esquel y Córdoba

El acuerdo alcanzado con Aerolíneas Argentinas permitirá contar con dos frecuencias semanales entre ambas ciudades desde el 6 de agosto. La medida fortalecerá la conectividad federal, impulsará el turismo y facilitará el vínculo entre dos provincias históricamente conectadas.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció junto a su par de Córdoba, Martín Llaryora, el acuerdo alcanzado con Aerolíneas Argentinas que permitirá restablecer dos vuelos semanales directos entre las ciudades de Córdoba y Esquel durante la próxima Temporada de Nieve, en el marco del programa de Conectividad Sostenible.

La iniciativa fue presentada durante una reunión virtual que ambos mandatarios mantuvieron este viernes por la tarde y de la que participaron además la presidenta de la Cámara de Turismo del Chubut, Griselda Boyraz; el titular de la Cámara de Turismo de Esquel, César Carri; y autoridades del Comité Ejecutivo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

Acompañaron al gobernador Torres el intendente de Esquel, Matías Taccetta; los ministros de Economía, Gustavo Paz, y de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; además del secretario de Coordinación de Gabinete, Andrés Arbeletche. En tanto, junto a Llaryora estuvo presente el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

Hermanamiento entre provincias

Durante el encuentro virtual, Torres destacó la importancia que tiene para Chubut la recuperación de esta conexión aérea y señaló que “más allá de lo turístico, nosotros tenemos muchas familias que tienen hijos estudiando en Córdoba y este era un reclamo de mucho tiempo”.

Asimismo, sostuvo que “los cordobeses van a poder acceder de manera directa a uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia y disfrutar de un centro de esquí emblemático como La Hoya, además de conocer toda la cordillera chubutense”.

Luego de invitar a Llaryora a visitar la provincia durante la temporada invernal, el mandatario remarcó también la importancia de recuperar la conexión aérea entre Trelew y Córdoba, al señalar que “ya existe un hermanamiento muy importante entre ambas provincias”.

Torres destacó además que la recuperación de esta ruta forma parte de una política orientada a fortalecer la integración federal, acercar oportunidades y consolidar a Chubut como uno de los principales destinos turísticos de la Argentina.

Puertas abiertas de Córdoba para Chubut

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, felicitó a Torres “por todo lo que venís haciendo en la gobernación” y expresó que “para nosotros es muy importante conectar de manera directa, sin tener que pasar por Buenos Aires. Esto representa un paso muy importante porque estamos hablando de distancias muy largas”.

Además, invitó a Chubut a realizar presentaciones y eventos especiales en Córdoba, y remarcó que “la conectividad marca un antes y un después, y ahora tenemos que acompañarla con acciones que potencien el turismo y el intercambio entre ambas provincias”.

En ese marco, le expresó al mandatario chubutense que “Nacho, tenés abiertas todas las puertas de Córdoba” para avanzar en distintas iniciativas conjuntas que fortalezcan el vínculo entre ambas jurisdicciones.

Finalmente, aseguró que “sin vuelos es imposible, con vuelos ahora tenemos un desafío. Te felicito por esta apuesta fuerte que va a ser valorada por toda la comunidad”.

Turismo y desarrollo económico

Por su parte, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna, destacó el valor estratégico de la nueva conexión aérea y celebró que el anuncio se haya realizado junto al sector privado de ambas provincias.

Asimismo, remarcó que la conectividad es una herramienta fundamental para fortalecer el turismo, generar movimiento económico y ampliar las oportunidades de desarrollo para los destinos chubutenses.

Vuelos desde el 6 de agosto

Durante el encuentro se confirmó que la operatoria contemplará conexiones directas los días lunes y jueves entre ambas ciudades, fortaleciendo la conectividad federal y acompañando el movimiento turístico hacia uno de los principales destinos invernales de la Patagonia.

Los vuelos comenzarán a operar a partir del 6 de agosto y se mantendrán vigentes durante los meses de agosto y septiembre, con la posibilidad de extenderse también durante octubre en función de la demanda y los resultados operativos de la ruta.

Cerca de 100 vuelos semanales

Desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, la Provincia impulsó una agenda de fortalecimiento de la conectividad aérea que permitió ampliar frecuencias, incorporar nuevas rutas y sumar operadores al sistema aerocomercial provincial.

En ese marco, Chubut no solo logró concretar la nueva ruta aérea Córdoba-Esquel junto a Aerolíneas Argentinas, sino que además impulsó la llegada de la aerolínea low cost JetSmart, que desde 2025 opera conexiones directas entre Buenos Aires y las ciudades de Comodoro Rivadavia y Trelew.

Actualmente, la provincia cuenta con cerca de 100 vuelos semanales distribuidos entre los aeropuertos de Puerto Madryn, Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia, operados por Aerolíneas Argentinas, JetSmart, Flybondi y LADE.

Asimismo, entre enero y abril de 2026 arribaron a Chubut más de 1.500 vuelos que transportaron a más de 165.000 pasajeros, consolidando el crecimiento de la conectividad aérea y el posicionamiento turístico de la provincia.

T.B