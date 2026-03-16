Agrimensores de Chubut llevarán su experiencia al Congreso Catastral del Bicentenario

La provincia de Chubut tendrá un rol protagónico en el Congreso Catastral del Bicentenario, una de las citas más relevantes para la planificación territorial y la seguridad jurídica de la Argentina. Profesionales chubutenses han sido invitados a integrar este espacio de debate que reunirá a los máximos referentes de la agrimensura, la academia y la gestión pública en la ciudad de Mar del Plata.

El congreso tiene un carácter histórico: celebra los 200 años de la creación del Departamento Topográfico, el organismo que sentó las bases para el ordenamiento de la propiedad y el desarrollo de la cartografía en nuestra nación.

La presencia chubutense permitirá aportar una mirada federal sobre cómo aplicar criterios técnicos en territorios de grandes extensiones y con realidades geográficas diversas, buscando unificar estándares que garanticen que cada ciudadano tenga la seguridad jurídica sobre su tierra.

El presidente del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA), Reinaldo Beain, impulsor del encuentro, remarcó la importancia de la unidad profesional: “Este Bicentenario nos invita no solo a recordar nuestros orígenes, sino también a proyectar el futuro del ordenamiento territorial argentino. Necesitamos construir consensos técnicos con profesionales de todo el país que permitan actualizar criterios y acompañar las transformaciones que hoy demanda la sociedad”.





En el marco del anuncio del Congreso, surge una realidad que preocupa al sector: la falta de nuevos profesionales para una demanda que no para de crecer

¿Qué hace un agrimensor?

¿Por qué es tan importante para la sociedad y para la economía?

¿Es verdad que hay menos agrimensores de los que debiera?

Es una de las pocas profesiones que tienen alta demanda laboral

Todas estas preguntas pueden ser explicadas por el titular del CPA bonaerense, Reinaldo Beain



El Congreso se proyecta no solo como un acto protocolar, sino como un laboratorio de ideas donde se discutirán nuevas tecnologías aplicadas al catastro, como la teledetección y el uso de Big Data para la planificación urbana. El objetivo final es claro: lograr que la agrimensura siga siendo el pilar fundamental para que el país crezca con orden, previsibilidad y justicia en la tenencia de la tierra.