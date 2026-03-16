Península Valdés: Inauguraron la Temporada de Orcas 2026

En el marco del Día Provincial de la Orca quedó inaugurada de forma oficial la “Temporada de Orcas 2026”, a través de un acto realizado este lunes en la Unidad Operativa Punta Norte del Área Natural Protegida Península Valdés.

El acto fue presidido por las subsecretarías de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, y de Turismo, Magali Volpi; junto al intendente de Puerto Pirámides, Jorge Perversi; y la gerente de la Administración Península Valdés, Eugenia Vall. Además, se contó con la presencia de referentes turísticos de localidades de la región, cámaras y asociaciones del sector turístico, como así también, representantes del Conciet-Cenpat, la Universidad del Chubut y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Fortalecimiento de Punta Norte

Durante el acto, la subsecretaria Bravo destacó “la puesta en valor que desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres tienen nuestras áreas protegidas”.

“Es nuestra tercera temporada de Orcas y en cada año buscamos fortalecer Punta Norte como un lugar clave para el turismo de la provincia. El primer año con la casa de nuestros guardafaunas, el segundo impulsando la conectividad, mientras que hoy reacondicionamos el estacionamiento para mejorar la experiencia de los visitantes, una demanda histórica de las agencias de viajes que llegan al lugar, como así también de los guardafaunas”, detalló Bravo.

Obras de refacción

De cara a la nueva temporada, desde el Gobierno Provincial, en coordinación con la Administración de Península Valdés, se desarrollaron distintas acciones para poner en valor la Unidad Operativa Punta Norte.

Entre las obras realizadas, se destaca la ampliación del estacionamiento, que ahora cuenta con dos sectores diferenciados: uno destinado a vehículos de agencias de viaje y otro para vehículos particulares de los visitantes. Este reordenamiento tiene el objetivo de mejorar la circulación y la organización del área.

Además, guardafaunas y personal de la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés llevaron adelante el reacondicionamiento y refacción integral de la infraestructura del lugar, senderos y miradores, con tareas de pintura, recambio de maderas en pasarelas y puesta en valor de las estructuras existentes.

“Nuestra intención era poner en valor el lugar y mejorarlo. Hoy podemos demostrarlo gracias al trabajo en equipo, una línea que tenemos en el Ministerio que nos invita a articular cada acción con los actores del sector público y el privado para hacer las cosas bien”, agregó la subsecretaria Bravo.

Muestra fotográfica y transmisión en vivo

Por otro lado, la subsecretaria de Turismo hizo hincapié “en lo importante que es para el mundo el producto Península Valdés y orcas. Posicionan a la provincia desde otro lugar y, es por eso, que desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas queremos acompañar la promoción de este lugar único en el mundo”.

Durante el acto, se inauguró una nueva muestra fotográfica de orcas en Punta Norte. La exposición tiene como objetivo mostrar, a través de la lente de fotógrafos locales, imágenes tomadas desde los miradores públicos, ampliando así la información que ya se encuentra disponible en las unidades operativas.

Además, a través de la cartera turística, la Agencia Chubut Turismo y la Administración Península Valdés se convocó a un nuevo Fam Press con medios locales y nacionales para difundir la apertura de temporada.

Como cada año, está disponible la transmisión en vivo a través del canal de YouTube @peninsulavaldesoficial, donde diariamente se emite desde el domo instalado en la Unidad Operativa Punta Norte durante los horarios de pleamar con mayor probabilidad de observar orcas.

Temporada de Orcas

Todos los años, entre marzo y mayo, y también en octubre y noviembre, Península Valdés es escenario de una de las conductas predatorias más espectaculares de la vida salvaje del planeta: el “varamiento intencional” de orcas para cazar crías de lobos o elefantes marinos, encallando parcialmente sus cuerpos fuera del agua durante la marea alta.

Desde los miradores, esta demostración de audacia de las orcas no deja a nadie indiferente. Se trata de una técnica única en el mundo, observada por primera vez en 1974 y desarrollada por estas especies en el Área Natural Protegida Península Valdés. Este comportamiento se transmite de generación en generación dentro de grupos familiares organizados bajo un sistema matriarcal, en el que los ejemplares jóvenes reciben una prolongada instrucción antes de comenzar a practicarlo, generalmente cuando hay crías de otras especies con poca experiencia en el mar.

Cada 16 de marzo, la provincia del Chubut celebra el Día Provincial de la Orca, instituido en 2021 para conmemorar el último avistamiento, en 2011, de “Mel”, el macho más famoso que popularizó la técnica de varamiento intencional en Punta Norte.

Tarifas

En cuanto a los valores de ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés, se informó que las tarifas se mantienen sin modificaciones.

El acceso tendrá un costo de 7.500 pesos para residentes de Chubut, mientras que para visitantes nacionales la tarifa será de 15.000 pesos, en tanto que menores (de 6 a 11 años) y jubilados abonarán 7.500 pesos.

En el caso de visitantes extranjeros la tarifa plena es de 45.000 pesos, mientras que los menores abonarán 22.500 pesos.

Las personas con discapacidad, menores de 6 años y excombatientes de Malvinas ingresan sin cargo.