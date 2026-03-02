Tragedia en el asfalto: iba en la moto con su hijo y murió degollado por una soga que pusieron los vecinos

Una verdadera tragedia tiñó de luto el carnaval en la localidad bonaerense de Quilmes, donde un motociclista murió tras impactar contra una soga que habían colocado los vecinos para celebrar un desfile de murgas.

Todo ocurrió el sábado por la tarde, en la esquina de Avenida 12 de Octubre y calle 390. Su hijo, que viajaba como acompañante, resultó herido al caer de la moto y debió ser atendido por personal médico.

Según testigos, el hombre y su hijo circulaban en moto y se toparon con la soga, que había sido colocada para bloquear el paso de autos por un desfile de murgas organizado de manera independiente y autogestiva, es decir, que no estaba autorizado por el municipio.

El elemento no estaba correctamente señalizado y el conductor impactó de lleno con el cuello, lo que le provocó una herida fatal que le causó la muerte casi en el acto.

Ante la magnitud de lo ocurrido, los organizadores decidieron suspender por completo la actividad de carnaval que estaba prevista para esa jornada en la Avenida 12 de Octubre.