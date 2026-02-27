Participó de un asesinato, cumple condena, pero no se priva de nada: “Barbie La Tumbera”, a plena fiesta

La escena sorprendió incluso a quienes ya seguían de cerca su historia en redes sociales. Globos, luces LED, música y una torta con corona fueron parte del cumpleaños que una interna celebró dentro de un penal bonaerense. El video, publicado por ella misma, volvió a poner en discusión qué ocurre puertas adentro de las cárceles y hasta dónde llegan los controles del sistema penitenciario.

Paola “Malala” Galeano, más conocida como “Barbie La Tumbera”, alojada en la Unidad Penal Nº40 de Lomas de Zamora, festejó sus 12 años privada de la libertad con una ambientación completamente rosa, el color que identifica su perfil en redes.

La mujer, condenada por homicidio en ocasión de robo, compartió las imágenes con sus casi 300 mil seguidores y escribió: “¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada, basta para mí y pronto para todos. #BarrioPrivado”, en alusión a su inminente excarcelación.

La grabación mostró arcos de globos, cortinas metalizadas, un equipo de sonido con música a alto volumen y una torta de pastelería especialmente decorada. No es la primera vez que Galeano publica contenido desde el penal: desde hace años expone su rutina, realiza transmisiones en vivo y promociona productos, lo que ya había generado controversias previas.

Galeano fue detenida por un hecho ocurrido en 2013, cuando participó junto a otros tres hombres del asesinato de Carlos Alberto Gauna durante el intento de robo de su camioneta. En 2014 aceptó un juicio abreviado ante el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza y fue condenada como partícipe necesaria de homicidio en ocasión de robo.

La investigación determinó que había ocultado información clave y señalado el lugar donde se encontraba para concretar el asalto. Dos años después, su defensa recurrió ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, pero el planteo fue rechazado y la condena quedó firme. Según trascendió, recuperaría la libertad el 31 de agosto, tras cumplir la pena impuesta.

La difusión del cumpleaños generó reacciones divididas. Mientras parte de sus seguidores celebró su próxima salida y le envió mensajes de apoyo, otros cuestionaron con dureza el festejo y recordaron a la víctima. También hubo críticas dirigidas al sistema penitenciario bonaerense, especialmente por el uso de teléfonos celulares y la exposición constante de la vida intramuros.