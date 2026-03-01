14°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 01 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
01 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Vacunación en pandemia: el exdiputado Santiago Igón será juzgado

La Justicia anuló un acuerdo económico que le permitía evitar el debate oral y ordenó continuar el proceso. También será juzgado el médico que autorizó la aplicación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El exdiputado nacional Santiago Nicolás Igón será sometido a juicio oral por el presunto delito de aceptación de dádiva, tras recibir en 2021 dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el Hospital Zonal de Esquel cuando aún no le correspondía según el esquema vigente.

 

La Cámara Federal de Casación Penal anuló un acuerdo que le permitía cerrar la causa mediante el pago de una suma de dinero y dispuso que el proceso continúe. En la misma situación quedó el médico Carlos Emiliano Biondo, acusado de haber gestionado y autorizado la inoculación.

 

El tribunal consideró que, por tratarse de funcionarios públicos al momento de los hechos, la acción penal no puede extinguirse a través de una reparación económica.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Luis Flores QEPD
2
 Vuelco en Trevelin deja dos personas heridas
3
 Transporte Jacobsen anunció cambios en sus horarios
4
 "La danza es un lugar de refugio": la historia de María Teresa Fernández
5
 Vacunación en pandemia: el exdiputado Santiago Igón será juzgado
1
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
2
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
3
 Combustibles: el Gobierno confirmó una suba en marzo
4
 Deporte, inclusión y comunidad: Puerto Madryn fue sede del cierre provincial de Verano Activo 2026
5
 ¿Dónde están los adultos? La pregunta incómoda que dejó la nueva plaza de Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -