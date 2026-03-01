Vacunación en pandemia: el exdiputado Santiago Igón será juzgado

El exdiputado nacional Santiago Nicolás Igón será sometido a juicio oral por el presunto delito de aceptación de dádiva, tras recibir en 2021 dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el Hospital Zonal de Esquel cuando aún no le correspondía según el esquema vigente.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló un acuerdo que le permitía cerrar la causa mediante el pago de una suma de dinero y dispuso que el proceso continúe. En la misma situación quedó el médico Carlos Emiliano Biondo, acusado de haber gestionado y autorizado la inoculación.

El tribunal consideró que, por tratarse de funcionarios públicos al momento de los hechos, la acción penal no puede extinguirse a través de una reparación económica.

R.G.