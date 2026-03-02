La Legislatura designó a las autoridades y fijó el cronograma de sesiones 2026

La Legislatura del Chubut, presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, realizó hoy lunes la sesión preparatoria 2026 en la que fueron elegidas las nuevas autoridades y se aprobó el cronograma de sesiones.

Por moción del presidente del bloque Despierta Chubut, Daniel Hollmann, el diputado Luis Juncos continuará como vicepresidente primero de la Cámara; en tanto que por moción del presidente de la bancada Arriba Chubut, Juan Pais, la diputada Vanesa Abril será la vicepresidenta segunda.

Además, asumió como diputado Juan Aquino en reemplazo del renunciante Santiago Vasconcelos, a quien el pleno le aceptó la dimisión, en el bloque Frente de Izquierda.

También fueron ratificadas Florencia Rossi como secretaria Habilitada y Ligia Morell como secretaria Legislativa.

El diputado saliente, Vasconcelos, explicó que formalizó su renuncia producto de un “acuerdo de rotación” del Frente de Izquierda Unidad, que dio lugar al ingreso de Aquino del mismo espacio.

Tras sus palabras, se conformó la Comisión de Poderes, integrada por los diputados Karina Otero, Fabián Gandón y Sandra Willatowski (Despierta Chubut), Norma Arbilla (Arriba Chubut) y Mariela Williams (Primero Chubut-CET), quienes se expidieron sobre el diploma del diputado suplente que reemplazó a Vasconcelos.

Luego de un cuarto intermedio, el vicegobernador Gustavo Menna tomó juramento a Aquino, quien de esta manera formalizó su integración a la Legislatura.