Una pelea dejó heridos y un detenido en Colan Conhué

La comisario Carolina Pauli explicó un hecho de violencia ocurrido en Colan Conhué, con una pelea que incluyó armas blancas y un detenido.



Todo comenzó en la madrugada del domingo: “en el interior del domicilio, un matrimonio con un ciudadano más, mayor de edad, que había estado ingiriendo bebidas alcohólicas juntos, toda la noche”.



Los hombres comenzaron a tener una discusión: “comienzan a pelear, forcejean, se produce una riña entre ellos, el masculino se retira de la vivienda y vuelve a remeter contra la vivienda, ya con un cuchillo, un arma blanca, rompiendo y dañando las ventanas del inmueble, lesionando ya a la mujer y habrían tenido una situación que aparentemente con unos menores, que se está terminando de determinar dónde pudo haber sido esa situación”.



El masculino, de nacionalidad venezolana, queda detenido por averiguación del delito de lesiones, amenazas y daño, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, quien dispone la detención, espera de audiencia, trasladado a la ciudad de Esquel.



