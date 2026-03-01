14°
Domingo 01 de Marzo de 2026
01 de Marzo de 2026
economia |
Por Redacción Red43

Acordaron aumento y bono para empleadas domésticas en marzo de 2026

La actualización salarial será del 3% en dos tramos y se pagará una suma fija según la carga horaria. Rige para todo el país.
Por Redacción Red43

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un incremento salarial para el personal de casas particulares del 3%, dividido en dos etapas: 1,5% en febrero sobre los valores de enero y 1,5% en marzo calculado sobre febrero.

 


El acuerdo incluye además una suma fija no remunerativa que se abonará en febrero y marzo: $8.000 para jornadas de hasta 12 horas semanales, $11.500 entre 12 y 16 horas, y $20.000 para más de 16 horas o personal sin retiro.

 


Con la actualización de marzo, los salarios mínimos mensuales para tareas generales quedaron en $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro. Para supervisoras, los valores ascienden a $500.649,26 con retiro y $556.024,76 sin retiro.

 


Se mantienen vigentes los adicionales por antigüedad (1% por año trabajado), zona desfavorable (30% en provincias patagónicas) y recargos por horas extras.

 

 

R.G.

 

