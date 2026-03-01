Acordaron aumento y bono para empleadas domésticas en marzo de 2026

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió un incremento salarial para el personal de casas particulares del 3%, dividido en dos etapas: 1,5% en febrero sobre los valores de enero y 1,5% en marzo calculado sobre febrero.



El acuerdo incluye además una suma fija no remunerativa que se abonará en febrero y marzo: $8.000 para jornadas de hasta 12 horas semanales, $11.500 entre 12 y 16 horas, y $20.000 para más de 16 horas o personal sin retiro.



Con la actualización de marzo, los salarios mínimos mensuales para tareas generales quedaron en $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro. Para supervisoras, los valores ascienden a $500.649,26 con retiro y $556.024,76 sin retiro.



Se mantienen vigentes los adicionales por antigüedad (1% por año trabajado), zona desfavorable (30% en provincias patagónicas) y recargos por horas extras.

