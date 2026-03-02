13°
Lunes 02 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Voces de Esquel se renueva con un taller municipal de streaming y creación de contenidos

Marco Tonizzo anunció el lanzamiento de un taller gratuito para potenciar el canal de streaming local. La iniciativa busca que profesionales y aficionados generen programas con identidad propia.
Escuchar esta nota

Bajo la dirección de Marco Tonizzo —Educador TAMFI-TAMFOC, podcaster y Técnico Superior en Producción y Creatividad Radiofónica—, el proyecto Voces de Esquel se prepara para una nueva etapa tras el éxito alcanzado el año pasado.

 

El broadcaster de oficio confirmó que este 2026 el concepto regresará fortalecido mediante la puesta en marcha de un taller municipal gratuito que ya cuenta con un espacio físico equipado con cámaras y luces profesionales. Esta iniciativa busca que los vecinos no solo se acerquen a la tecnología del streaming, sino que utilicen la estructura del canal como un paraguas para desarrollar contenidos originales basados en sus propias vocaciones o intereses personales.

 

El enfoque del taller es ampliamente inclusivo y busca profesionalizar las pasiones de los habitantes de la ciudad, desde especialistas en medicina, deporte y periodismo, hasta aficionados a los videojuegos o cualquier hobby particular.

 

La intención de Marco es que la grilla de programación se nutra de la identidad local, permitiendo que quienes tienen algo para contar encuentren las herramientas técnicas necesarias para hacerlo de manera efectiva. Aunque las fechas oficiales de inscripción se difundirán hacia finales de marzo, los interesados ya pueden realizar consultas previas para sumarse a esta apuesta que combina la educación técnica con la comunicación digital.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

