GIRSU explica las razones del retraso en la recolección de residuos en Esquel

La gerente de GIRSU, Mariana López Rey, brindó una explicación técnica y detallada sobre las complicaciones que afectaron el servicio de recolección domiciliaria en los últimos días. Según la funcionaria, la ciudad enfrentó una "concatenación de situaciones" críticas que incluyeron la salida de servicio de tres camiones por falta de repuestos, el impacto de un fin de semana largo y una reciente retención de servicios que paralizó la actividad durante el lunes y martes. López Rey apeló a las estadísticas para que la comunidad comprenda la magnitud del problema, señalando que en Esquel se generan entre 0,76 y 0,83 kilogramos de residuos por persona cada día, lo que representa un ingreso a la planta de entre 38 mil y 40 mil kilos diarios. Al detenerse el servicio durante varias jornadas consecutivas, la acumulación superó ampliamente la capacidad operativa de los seis camiones compactadores, que solo pueden cargar entre 5 y 7 mil kilos cada uno dependiendo del funcionamiento de la prensa.

Un punto clave que aclaró la funcionaria fue que la recolección no está declarada como un "servicio esencial" por el Concejo Deliberante, un proceso legal que requiere diversas etapas y que la ciudad ha intentado cambiar en varias oportunidades. Esta situación implica que durante los feriados nacionales el trabajo queda sujeto exclusivamente a la voluntad del personal para realizar horas extras, sin posibilidad de obligar a que las unidades salgan a la calle. Para mitigar el impacto y descomprimir el sistema, el municipio procedió a la contratación de camiones de refuerzo que trabajaron intensamente durante el miércoles, jueves y viernes. Actualmente, el operativo se enfoca en repasar aquellas zonas que no llegaron a normalizarse al cien por ciento, prestando especial atención a la recolección de césped y poda, que en esta época del año suma una cantidad significativa de kilos adicionales al sistema de residuos urbanos

E.B.W.

