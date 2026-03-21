Sábado nublado y con ráfagas en Esquel

Según el pronóstico para este sábado 21 de marzo, la jornada transcurrirá mayormente nublada en la zona cordillerana. Si bien no se esperan precipitaciones significativas durante gran parte del día, el factor predominante será el viento, especialmente después del mediodía.

Mañana: Comenzaremos el sábado con el cielo cubierto y una temperatura de 9°C. El viento será leve, soplando desde el oeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Tarde: Será el momento de mayor temperatura del día, alcanzando los 14°C. Sin embargo, la intensidad del viento aumentará, con ráfagas provenientes del oeste que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, lo que podría generar una sensación térmica algo más baja.

Noche: Hacia el cierre del día, la temperatura descenderá a los 10°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado y existe una baja probabilidad de precipitaciones (entre el 0 y 10%).



Dadas las condiciones de viento previstas para la tarde, se recomienda a quienes planifiquen actividades al aire libre llevar abrigo liviano pero resistente al viento.

