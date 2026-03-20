Infraestructura deportiva en: Taccetta recorrió las obras que transformarán a dos clubes de Esquel

En el Club Belgrano, las autoridades supervisaron la construcción de un gimnasio propio, un espacio que permitirá a los deportistas entrenar durante todo el año sin depender de las condiciones climáticas, además de fortalecer el desarrollo físico y formativo de los jugadores dentro de la institución.

En tanto, en el Esquel Rugby Club, la obra de dos vestuarios y un sector de enfermería presenta un importante grado de avance, lo que permitirá mejorar significativamente las condiciones de uso y acompañar el crecimiento de la actividad deportiva.

"Es muy importante el trabajo de los clubes en la contención de niños y jóvenes de la ciudad, y desde el estado hay una clara política de respaldo para el crecimiento de las instituciones" remarcó Taccetta.

Estas acciones forman parte de una política sostenida por la gestión del gobierno provincial a través de Chubut Deportes y el acompañamiento municipal orientado a fortalecer la labor de los clubes y promover el desarrollo deportivo en la ciudad, a través de mejores instalaciones y condiciones que permitan a más vecinos y vecinas acceder a la práctica deportiva en ámbitos de mayor calidad.

Desde ambos clubes destacaron el acompañamiento constante del Estado provincial y municipal, remarcando que este respaldo resulta clave para poder concretar obras necesarias.









M.G