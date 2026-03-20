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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Buscados: Dispararon desde un auto y balearon a un adolescente que esperaba el colectivo

El ataque ocurrió a la salida de un colegio en Bariloche y también dejó a otro hombre herido en medio de la escena. Los sospechosos siguen sin aparecer.
Por Redacción Red43

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El Gobierno de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de dos hombres señalados como presuntos partícipes de una balacera ocurrida en San Carlos de Bariloche, que dejó herido a un adolescente de 14 años.

 

Se trata de Ramón Valentín Osses Garay y Tomás Nahuelpan, quienes permanecen prófugos mientras avanza la investigación judicial.

 

Ataque a plena luz del día

El hecho ocurrió el jueves 12 de marzo en la zona oeste de la ciudad, en la intersección de las calles Pioneros y Nilpi. Según la información oficial, el adolescente esperaba el colectivo a la salida del colegio cuando fue alcanzado por disparos efectuados desde un vehículo en movimiento.

 

En el mismo episodio también resultó herido un hombre que circulaba en otro automóvil por el lugar.

 

 

Allanamientos y avance de la causa

La investigación está a cargo de la Policía de Río Negro, a través de la Regional III, en coordinación con la Justicia. En ese marco, se realizaron ocho allanamientos en distintos puntos de la ciudad, como parte de las tareas para identificar y localizar a los involucrados.

 

Hasta el momento, la Justicia imputó a Franco Nahuelpán por tentativa de homicidio, y dispuso su prisión preventiva mientras continúa el proceso.

 

Búsqueda de los prófugos

Actualmente, hay operativos activos para dar con los otros dos sospechosos, considerados piezas fundamentales en la causa. Desde el gobierno provincial se pidió la colaboración de la población para aportar información que permita avanzar en su localización.

 

El caso genera preocupación por las características del ataque, ocurrido en un horario de alta circulación y en una zona transitada.

 

 

O.P.

 

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