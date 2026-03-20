¿Dónde te encontró la cuarentena? A 6 años del día que cambió la vida en Argentina

El 20 de marzo de 2020 amaneció como ningún otro día en Argentina. Las calles vacías, los comercios cerrados y un silencio inusual marcaron el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), una medida que cambiaría la vida cotidiana durante meses en el marco de la pandemia de COVID-19.

Seis años después, aquel primer día de cuarentena sigue siendo un punto de quiebre que muchos recuerdan como el momento en que “todo se detuvo”.

El anuncio que paralizó al país

La noche del 19 de marzo, el entonces presidente Alberto Fernández comunicó en Cadena Nacional que, desde la medianoche, quedaban suspendidas todas las actividades no esenciales.

La medida, que inicialmente iba a extenderse hasta el 31 de marzo, terminó prolongándose durante meses y derivó en una de las cuarentenas más extensas del mundo.

En ese momento, el país registraba 128 casos confirmados y tres fallecidos. Sin embargo, la incertidumbre sobre el avance del virus llevó a implementar restricciones estrictas en todo el territorio.

El silencio de las ciudades

La mañana siguiente dejó imágenes inéditas: avenidas desiertas, controles en accesos y circulación limitada solo a trabajadores esenciales.

En ciudades como Esquel, el impacto fue inmediato. Espacios públicos vacíos, rutas sin tránsito y una sensación generalizada de incertidumbre marcaron el inicio de una nueva etapa.

Solo sectores esenciales (salud, seguridad, supermercados, farmacias y servicios básicos) continuaron activos, bajo estrictos protocolos.

Cambio total en la vida cotidiana

El aislamiento transformó la rutina de millones de personas. El teletrabajo, las clases virtuales, el uso obligatorio de barbijo y las medidas de higiene se volvieron parte del día a día.

También surgieron nuevas dinámicas sociales: desde los aplausos al personal de salud hasta situaciones que reflejaron tensiones, como detenciones por incumplir la cuarentena o reuniones clandestinas.

Con el paso del tiempo, las restricciones fueron adaptándose, con aperturas parciales, permisos especiales y debates sobre qué actividades podían retomarse.

Avance del virus y respuesta sanitaria

El coronavirus, detectado inicialmente en Wuhan, había sido declarado emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud semanas antes.

En Argentina, el primer caso se confirmó el 3 de marzo de 2020, y la primera muerte ocurrió días después. A partir de allí, los contagios crecieron de manera sostenida.

A lo largo de la pandemia, el país registró más de 10 millones de casos y más de 130 mil fallecidos, con picos críticos durante 2021.

La campaña de vacunación comenzó a fines de 2020 y alcanzó a gran parte de la población, aunque también estuvo atravesada por debates y controversias.

Tensiones sociales y protestas

A medida que la cuarentena se extendía, también crecieron las tensiones. En distintos puntos del país hubo movilizaciones en rechazo a las restricciones, como la realizada el 9 de julio de 2020 en el Obelisco.

Dirigentes políticos, entre ellos Patricia Bullrich, se expresaron públicamente en ese contexto, reflejando el clima de malestar en algunos sectores.

Un antes y un después

Con el tiempo, el país pasó del aislamiento estricto al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), marcando una nueva etapa hacia la reapertura.

Sin embargo, el impacto de aquellos meses sigue presente. La pandemia dejó secuelas económicas, sociales y emocionales, además de una huella profunda en la memoria colectiva.

A seis años de aquel 20 de marzo, el recuerdo persiste: el día en que el ruido cotidiano desapareció y la normalidad quedó en pausa, recordando lo frágil que puede ser la vida tal como se conoce.