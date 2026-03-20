Chikilü: Un nuevo espacio en Esquel donde el juego es la puerta al aprendizaje

La ciudad de Esquel cuenta con una nueva e innovadora propuesta pensada exclusivamente para el desarrollo y la creatividad de los más chicos. Se trata de Chikilü, una juguetería didáctica que recientemente abrió sus puertas en Avenida Ameghino 977 a cargo de Camila March.

Camila, quien es docente de nivel inicial, viene gestando este proyecto desde hace más de dos años, habiendo iniciado el camino con un emprendimiento desde su propio domicilio y participando en ferias locales hasta lograr consolidar este espacio físico. Según explica su dueña, la idea de traer este tipo de juegos "nace desde la sala, del compartir y jugar ahí con los niños".

Al ingresar al local, ubicado entre los comercios OnCity y Balto, se percibe una atmósfera diseñada para la exploración y el descubrimiento. La propuesta se diferencia por el uso de materiales nobles como la madera, la tela y la goma eva, ofreciendo desde kits artísticos, autitos, rompecabezas y encastres hasta pelotas Montessori, sonajeros y cubos de tela para los bebés. "Nuestros juegos abarcan a partir de los meses hasta aproximadamente los ocho años", detalla Camila, destacando que el objetivo es ofrecer recursos que "van a favorecer el desarrollo y la creatividad en los niños y niñas".

Uno de los puntos destacados de Chikilü es que los productos provienen de diversas fuentes, incluyendo marcas de industria argentina, artículos importados y creaciones de productores de la zona, como la localidad de El Bolsón. El local no es solo un punto de venta, sino un espacio de encuentro donde las familias pueden acercarse con los niños para que ellos mismos exploren y descubran sus intereses en un sector especialmente acondicionado con bancos y sillitas. "Me gusta que vengan las familias con los niños, que puedan sentarse, explorar y descubrir qué es lo que les interesa", comenta la emprendedora sobre esta propuesta donde "jugar también es aprender".

El comercio atiende de lunes a sábados en el horario de 9:30 a 13:00 y de 16:30 a 20:30. Además, la propuesta se extiende a la comunidad digital a través de sus redes sociales, bajo el nombre de Chikilü Didácticos en Instagram y Chikilü Juegos Didácticos en Facebook.

E.B.W.