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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Sin aviso ni vecinos: suben las tarifas de la Cooperativa 

La audiencia pública por la tarifa eléctrica se llevó a cabo a las 14 horas sin presencia ciudadana. Fue ineficiente y prácticamente nula la convocatoria que debía llevar adelante el Concejo Deliberante.
Por Redacción Red43

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En lo que debería haber sido un espacio de participación, la audiencia pública obligatoria para tratar el incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD) se desarrolló este viernes prácticamente a puertas cerradas. La falta de información clara, comunicados oficiales y difusión en los medios locales, dejó a la comunidad de Esquel al margen de una decisión que afecta a todos los vecinos que abonan la factura de los servicios a fin de mes. 

 

 

Pese a que la normativa vigente exige que la realización de estas audiencias sea de carácter publico, para poder validar modificaciones tarifarias, la estrategia de comunicación —o la falta de ella— por parte del Concejo Deliberante, generó un fuerte malestar.

 

 

Desde el Órgano Legislativo se había admitido previamente la "escasa participación vecinal" en encuentros anteriores. Sin embargo, en esta oportunidad, la situación fue más allá: la información sobre el lugar y el horario de dicha audiencia no circuló en los portales de noticias locales, ni tuvo la difusión correspondiente con la antelación necesaria.

 

 

Lo que se trató en esta audiencia no fue un tema menor. El pedido de la Cooperativa 16 de Octubre implica el Incremento del VAD: Un ajuste cercano al 8,5% que impacta en el componente de distribución de las facturas.

 

 

Es de destacar que la audiencia pública es el único mecanismo legal donde el vecino puede exigir explicaciones, realizar consultas y plantear inquietudes sobre la calidad y el costo de los servicios públicos. Al no existir una convocatoria abierta y con tiempo suficiente, se quita de forma efectiva la posibilidad de que los socios de la cooperativa ejerzan su derecho a ser escuchados.

 

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