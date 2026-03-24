Decisión inédita: un juez autorizó una adopción tres meses antes de que nazca el bebé

En un hecho sin precedentes que está cambiando el discurso jurídico en torno a la adopción, un juzgado de la provincia de San Luis ha aprobado un caso en el que se permite la adopción tres meses antes de que el niño nazca. Esta medida innovadora fue presentada cuando la madre gestante, enfrentando su embarazo, comunicó que no deseaba asumir el rol de crianza tras el nacimiento de su bebé.

Frente a ese contexto, el juez de familia Carlos Hugo Orozco resolvió avanzar con una medida excepcional para priorizar el bienestar del niño desde el primer momento.

El magistrado detalló: “El régimen de adopción en San Luis es el mismo que en el resto de las provincias donde aplicamos el código civil. En este caso en particular, lo que se hizo fue mediante una medida cautelar, otorgar la guarda a personas que estaban en el registro de adoptantes de este bebé por nacer, esa es la particularidad de este caso.



Porque lo que hubiera correspondido en la armonía de nuestro código procesal, nuestra ley de familia solidaria y el código civil, es que ese niño, una vez que naciera, como la gestante no era su deseo maternar, que ingresara al sistema de familias solidarias. Con esta medida yo evité eso, supeditado a los 45 días que establece el código civil, donde la chica gestante tiene la posibilidad de no ratificar o ratificar su voluntad”.



Según explicó, la resolución tuvo en cuenta tanto los derechos del niño como los de la mujer. En ese sentido, remarcó que se trató de una guarda provisoria, coordinada incluso con el ámbito hospitalario al momento del nacimiento, y que respetó la decisión de la gestante.



El juez también planteó que este antecedente puede marcar un cambio en los tiempos del proceso. “Explico que esto tiene una doble perspectiva: la perspectiva de niñez y la perspectiva de género, porque se respetó al niño que tuviera una familia, se evitó el paso de la familia solidaria. Esto también impactó en agilizar la adopción. Y remarco esto, fue una guarda provisoria, una medida anticipada al nacimiento, donde se coordinaron varios aspectos en el hospital cuando el bebé nació. Y también se respetó el derecho de la chica gestante a no maternar”.



Finalmente, consideró que el caso puede servir como modelo para futuras situaciones similares. “Yo creo que con este precedente se agiliza el trámite de ubicar al niño dentro de una familia, o de evitar que pasen por familias solidarias como tenemos en San Luis, en otras provincias tienen otros dispositivos, instituciones que no me parecen lo propicio cuando hay gente que está esperando”.

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