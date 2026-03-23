Fuerte choque: Un motociclista terminó hospitalizado tras violento impacto

Según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el hecho ocurrió pasadas las 16 horas en la intersección de avenida Sarmiento y calle Sheffield. Al arribar al lugar, constataron una colisión entre un auto y una moto.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó herido y debió ser asistido en el lugar.

Traslado al hospital

El motociclista fue trasladado al nosocomio local por personal médico para su evaluación y atención.

En el lugar trabajaron de manera coordinada Bomberos Voluntarios, personal del hospital y efectivos de la Policía.

O.P.