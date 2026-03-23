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Lunes 23 de Marzo de 2026
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23 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Fuerte choque: Un motociclista terminó hospitalizado tras violento impacto

Un fuerte accidente entre un auto y una moto ocurrió este lunes por la tarde en una esquina de El Bolsón. El conductor del rodado menor fue asistido en el lugar y trasladado al hospital.
Por Redacción Red43

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Según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el hecho ocurrió pasadas las 16 horas en la intersección de avenida Sarmiento y calle Sheffield. Al arribar al lugar, constataron una colisión entre un auto y una moto.

 

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor resultó herido y debió ser asistido en el lugar.

 

Traslado al hospital

El motociclista fue trasladado al nosocomio local por personal médico para su evaluación y atención. 

 

En el lugar trabajaron de manera coordinada Bomberos Voluntarios, personal del hospital y efectivos de la Policía.

 

 

 

O.P.

 

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