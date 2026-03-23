Esquel invita a recordar: acto por el Día de la Memoria a 50 años del golpe

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, invitó a vecinos y vecinas a participar de un acto conmemorativo al cumplirse 50 años de esta fecha.

La actividad se llevará a cabo el martes 24 de marzo a las 9:00 en la Plazoleta de la Democracia, ubicada sobre avenida Alvear N°50. El encuentro busca generar un espacio de reflexión y memoria colectiva en torno a uno de los hechos más significativos de la historia argentina.

R.G.