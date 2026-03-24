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Por Redacción Red43

Polémica por los precios para ver Argentina frente a Mauritania: de 90 a 490 mil pesos

Será la despedida del campeón del mundo del país antes del mundial. El alto costo generó protestas sobre todo por el escaso potencial del rival. Ni los menores se salvan de pagar. 
Por Redacción Red43

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La Selección Argentina de fútbol se despedirá del público albiceleste con dos partidos amistosos después de lo que fue la cancelación de la Finalissima ante España en Qatar. La AFA publicó el valor de las entradas para el primero de los dos duelos a jugarse en La Bombonera frente al combinado de Mauritania el próximo viernes 27 desde las 20,15. Y generó polémica y protestas sobre todo por los escasos antecedentes del rival africano.

 

La venta de localidades para el cotejo comenzó este lunes a través de la plataforma Deportick. La estructura de precios para el encuentro presenta valores diferenciados según sector y ubicación en el estadio ubicado en la calle Brandsen 805. Las entradas generales tienen un costo de $90.000, mientras que los menores hasta 10 años abonarán $25.000 para ubicarse en la zona de populares.

 

En relación a las plateas, la Alta K tendrá un costo de 150 mil pesos, mientras que en el mismo sector pero las H-I-J-F-G valen $200.000. La platea media (C, D y M) costará uno 330 mil pesos y la A-B $350.000, lo mismo que la platea baja (L). Por último, la preferencial, que es la que está por encima de los bancos de suplentes, costará 490 mil pesos.

 

En cuanto al retiro de tickets, la información oficial indica que el canje de entradas se hará de manera presencial desde el martes 24/03 hasta el jueves 26/03 en boleterías del estadio de Huracán (Av. Amancio Alcorta 2544) de 9 a 15.

 

Cabe recordar que los menores a partir de los 3 años deben abonar el valor de platea completa para acceder, mientras que las personas con discapacidad deben gestionar el ingreso anticipado a través del sitio que se encarga de la venta (www.deportick.com), sin posibilidad de hacerlo el día del partido.

 

 

 

 

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