"El legado quedó acá": El testimonio del hermano de un desaparecido en Esquel

A 50 años del golpe cívico-militar, Fernando Amaturi dialogó sobre el complejo presente de una búsqueda que ya lleva cinco décadas y que ha marcado a generaciones enteras de su familia.

Recientemente, el hallazgo de restos de personas desaparecidas en el predio militar cordobés conocido como "La Perla" renovó las expectativas de los familiares. Fernando relató su especial atención a estas noticias debido al vínculo de su hermano con dicha provincia. "Tenía esperanza ahora por la cercanía de donde estudió mi hermano, que fue en Córdoba. Vamos a seguir esperando; acá no hay otra que aparezcan los cuerpos, no solo el mío, sino de otros tantos", expresó.

Amaturi relató además su reciente paso por la capital cordobesa, donde visitó un centro clandestino de detención transformado hoy en espacio de memoria. "Estuve ahí adentro, donde picanearon... los subsuelos los dejaron tal como están. Está todo documentado, estaban las fotos de mi hermano y otros miles", detalló sobre la cruda realidad que se vivió en aquel entonces.

El testimonio de Fernando no solo fue un homenaje a su hermano Norberto, sino a toda su familia que dedicó la vida a buscarlo. "Reivindico lo que en su momento hicieron mis hermanos y mi vieja, que se fue pidiendo por ver a sus hijos y no pudo ser. Por eso el legado quedó acá y vamos a continuar", sentenció con firmeza.

Para los Amaturi, la aparición de nuevas identidades y la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense representan el motor que mantiene viva la ilusión de un reencuentro, aunque sea para poder brindar el cierre que la dictadura les negó.

Un punto de amargura durante la jornada fue la denuncia por los reiterados ataques a los símbolos de memoria en Esquel. Fernando confirmó que la placa de madera colocada anteriormente en homenaje a su hermano fue arrancada y destrozada.

"La encontraron tirada y destrozada. En su momento hice la denuncia por el primer vandalismo y las cámaras de seguridad no funcionaban", lamentó. Ante esta situación, se procedió a descubrir una nueva placa durante el acto de hoy, aunque Amaturi manifestó su incomprensión ante estos actos violentos: "No entiendo el vandalismo de romper por romper. Estamos en democracia, pero no confundamos; todo está muy enardecido, pero trataremos de que no pase más nada".

La jornada comenzó con el descubrimiento del nuevo memorial, un espacio que, pese a los ataques, seguirá nombrando a Norberto Amaturi en las calles de su ciudad natal.











M.G