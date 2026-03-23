Las Guerreras Doradas del K-Pop desembarcan en Esquel con un show inmersivo

El fenómeno del K-pop suma un nuevo capítulo en Esquel con la llegada de “Las Guerreras Doradas”, un show original que combina música, puesta en escena y tecnología para ofrecer una propuesta inmersiva. La presentación será el jueves 26 de marzo a las 19:30 en el Auditorio Municipal.



El espectáculo propone un concepto innovador, con coreografías impactantes y una selección de éxitos del momento que “rompen la pantalla”.



Las entradas generales tienen un valor de $34.500 y pueden adquirirse tanto en boletería como de manera online a través de Eventpass. La producción general está a cargo de MJS Records.

R.G.