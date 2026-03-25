Rubén Álvarez: "Mi banca es radical"

Rubén Álvarez, además de presidente del Honorable Concejo Deliberante, es concejal como parte de la Unión Cívica Radical.



“Mi banca es radical”, resalta, partido que está en etapa de reuniones: “con dirigentes todavía no se ha hecho una reunión ampliada, hay una elección en el mes de mayo para todas las autoridades partidarias, así que tratando de escucharnos y ver qué es lo mejor para el partido”.



Álvarez explicó las complicaciones de un sistema partidario verticalista: “Obviamente que, con un montón de falencias, los partidos políticos en un esquema verticalista como el que tenemos, el que lidera baja orden, la verdad que el rol de los partidos políticos se desdibuja”, marcó, pero en ese proceso interno: “el gran desafío de los partidos políticos es cómo comunicar”.



La importancia de los partidos políticos para las nuevas generaciones: “Hay que explicar cuál es el rol de un partido político porque es fundamental en un esquema democrático, no hay democracia posible con liderazgos absolutos, que viene uno y dice que todo es de una manera, y viene el otro y dice que todo es de otra manera sin poder tener ámbito de discusión”.



El contacto con los vecinos y los ámbitos de debate: “creo que las PASO fueron a mi criterio un instrumento que el kirchnerismo armó para poder disolver precisamente la actividad de los partidos políticos. Cuando se generaron las PASO perdió parte del sentido del partido político, hoy vos podés ir y votar en la interna de cualquier partido para elegir un candidato y a mí me parece que eso no es lógico, creo que se hizo con la intencionalidad de disolver una de las principales actividades que tenía el partido político.



Las formas de comunicación han cambiado en la actualidad y Álvarez marca la necesidad de actualizar los partidos: “Hoy la comunicación es vía redes y vía títulos, nadie se pone a leer un documento en general, cuando nos aparece algún documento de más de una carilla en una página casi no se lee, entonces bueno, hay que replantearse los nuevos sistemas de comunicación y cómo se vuelve a rearmar los partidos políticos”.



Si bien hay juventud en el radicalismo, Álvarez marca que son notorios los referentes históricos y por tanto debería haber más dialogo entre representantes: “el caso del radicalismo obviamente somos mucha gente mayor, que tenemos experiencia, cosa que también si uno escucha al presidente y a los gobernantes de nación como que le bajan el precio a la experiencia, y después pasa que terminan chocando contra sus mismos discursos baratos y no saben cómo salir de esas situaciones”.



SL

