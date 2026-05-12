Nadia Bravo: "Después de 28 años tenemos un documento validado y aprobado"

Tras la reciente sesión en la Legislatura del Chubut, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, brindó detalles sobre la aprobación del Plan de Manejo del Área Protegida Baguilt. La funcionaria remarcó que se trata de un hito tras casi tres décadas sin una actualización normativa en el sector.

"Fue un proceso largo de varios años de gestión. Lo más importante es destacar que después de 28 años tenemos un plan de manejo validado y aprobado por la legislatura", explicó Bravo. Según detalló, el proyecto fue presentado y defendido ante las comisiones de Turismo y de Recursos Naturales, obteniendo un dictamen favorable por unanimidad previo a su aprobación por ley.

Bravo hizo hincapié en que el documento es el resultado de una construcción colectiva iniciada en 2023. "El proceso participativo tuvo más de 95 participantes de Trevelin, Esquel, instituciones, organismos, municipios, pobladores, prestadores turísticos y propietarios de campo", señaló.

Asimismo, destacó el soporte técnico detrás de la normativa: "Hubo un trabajo técnico muy importante. Quiero destacar el trabajo de la delegación de Esquel que estuvo al pie del cañón. Había que armar la parte más técnica de caracterización, diagnóstico y actualizar mucha información. Ese documento quedó muy sólido, muy robusto".

Respecto al contenido del plan, la subsecretaria indicó que, si bien la zonificación no sufrió grandes modificaciones, se incorporó una mirada alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "Siempre teniendo en cuenta que es un área protegida provincial que tiene una distinción internacional con UNESCO, que es parte de la Reserva de Biósfera. Para nosotros, desde el área de conservación, estos datos enaltecen el área protegida", afirmó.

La funcionaria explicó que la aprobación habilita la ejecución de acciones concretas: "A partir de ahora empezamos a ejecutar el programa. Este plan de manejo nos muestra un norte de gestión. Ahora viene el trabajo en territorio con propietarios, guardafaunas y todos los que hacen uso del área".

Uno de los puntos clave es la regularización de actividades que antes no estaban contempladas. "La actividad del montañismo y el senderismo siempre se llevaron a cabo, pero no estaban reconocidas en el documento de 1998. Hoy, con este plan, reconocemos esa actividad como histórica", manifestó Bravo. Agregó que trabajarán con los montañistas nucleados para "ordenar ese uso, delimitar senderos y tomar decisiones sobre el refugio".

Además, el plan permitirá avanzar en materia de seguridad. Bravo adelantó que llamarán a una mesa para "generar un plan de contingencia del lugar" con la participación de Vialidad, Bomberos, Bosques, municipios y propietarios. "Esto es lo que nos permite el plan: empezar ya con acciones concretas y que sean ejecutables".

En cuanto a la operatividad en el terreno, la subsecretaria confirmó que se reforzó el equipo de control: "Pudimos ampliar el cuerpo de guardafaunas, que era algo pendiente. Hoy tenemos cuatro guardafaunas y eso nos da mayor amplitud de control".

Finalmente, consultada sobre la próxima temporada, Bravo estimó que los accesos podrían restablecerse en el último trimestre del año. "Calculamos que en octubre, cuando empieza a mejorar el camino, se puedan restablecer los accesos. Lo lindo es que la villa cuenta con energía solar y conectividad Starlink. Todas esas cosas suman y nos van a permitir generar otro tipo de actividades o servicios", concluyó.







M.G