José María Carrión se recibió de Guardaparque Universitario en Esquel

Luego de años de esfuerzo y dedicación, alcanzó una meta muy importante en una carrera profundamente vinculada al cuidado del ambiente y la conservación de la naturaleza, valores muy presentes en la región cordillerana.

Como marca la tradición universitaria, no faltaron la harina, los huevos y las muestras de cariño en las afueras de la universidad, donde familiares, amigos y compañeros compartieron este especial momento. Una postal de alegría que refleja el sacrificio, la constancia y el acompañamiento durante todo el recorrido académico.

La historia de este nuevo egreso también vuelve a poner en valor el rol fundamental de la universidad pública en la región. La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco nació el 25 de febrero de 1980, tras la integración de la Universidad Nacional de la Patagonia y la Universidad de San Juan Bosco, consolidándose con el paso de los años como una de las instituciones educativas más importantes del sur argentino.

Actualmente tiene presencia en ciudades como Esquel, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, permitiendo que miles de jóvenes puedan acceder a la educación superior pública sin alejarse de sus lugares de origen.

En la cordillera, la sede Esquel cumple un rol clave en la formación de profesionales comprometidos con el territorio y el ambiente, acompañando el desarrollo de toda la región.





