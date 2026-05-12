Reunión binacional: Esquel y Palena fortalecen la integración turística y cultural

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, mantuvo una mesa de trabajo con el alcalde de Palena, Julio Delgado, con el objetivo de profundizar la integración binacional. El encuentro se centró en la firma de convenios que no solo abarcan el sector turístico, sino que se extienden a áreas como el deporte, la cultura y la educación, buscando consolidar a la región como la puerta de entrada a la Patagonia de ambos lados de la cordillera.

Taccetta destacó la importancia de la visita del funcionario chileno y subrayó la necesidad de un posicionamiento conjunto. "La intención es que el plan estratégico de gestión que nosotros venimos elaborando en conjunto con la UNTrevelin sea parte también de las distintas localidades de Chile. Queremos vender nuestro destino en conjunto", afirmó el intendente.

En ese sentido, Taccetta explicó que la infraestructura local juega un papel clave: "Nosotros somos la puerta de entrada para el turismo hacia ese sector de Chile, que sabemos que no tiene un aeropuerto internacional como sí tenemos nosotros. El trabajo en conjunto y el posicionamiento va a hacer que el destino vaya creciendo poco a poco".

Al ser consultado sobre la continuidad de estos acuerdos ante posibles cambios de gobierno, el mandatario fue tajante: "La intención es esa. Nosotros hablamos de la Patagonia como destino, es la Patagonia chilena y la Patagonia argentina. Lo que queremos es mostrarle al mundo que podemos trabajar en conjunto". Además, recordó que desde el inicio de su gestión se impulsó el producto "Esquel 360", que ya incluía a las localidades vecinas de Chile dentro de su radio de promoción.

Por su parte, el alcalde de Palena, Julio Delgado, coincidió en que "la Patagonia de ambos lados de la cordillera es una sola". Destacó que el convenio busca potenciar el flujo de turistas que recorren la Carretera Austral para que ingresen a la región por Palena o Futaleufú. "Buscamos que las comunidades más pequeñas como las nuestras se vean beneficiadas del flujo de turistas", señaló.

Delgado también hizo hincapié en la identidad compartida: "La cultura tradicional de Palena tiene mucho de origen del gauchaje, de lo que es el tema del campo acá en el sur. Estamos muy relacionados". Asimismo, instó al sector privado a sumarse a esta iniciativa: "En esta primera etapa ha partido más por el tema público, pero la idea es que ellos participen, que son el motor".

Taccetta puso como ejemplo el "intercambio fluido" que ya existe en materia de deportes, mencionando la participación de equipos locales en Chile y viceversa, como la Copa Esquel y la Liga Infantil. "Las chicas que juegan al básquet han viajado a Futaleufú y está viniendo la gente de Futaleufú para acá a competir y a disfrutar también de nuestra ciudad", detalló.

La agenda de integración tendrá un nuevo capítulo el próximo 4 de junio en Palena, donde el intendente Taccetta ha sido invitado formalmente para continuar con el desarrollo de este convenio y concretar acciones en territorio chileno.