Bomberos trabajaron en una quema que se descontroló

Bomberos Voluntarios de Lago Puelo debieron intervenir este martes al mediodía por una quema descontrolada registrada en el Callejón de la Lidia, en Villa del Lago.

El aviso llegó al cuartel alrededor de las 12.50, y la situación logró ser controlada luego del trabajo realizado en el lugar. No se reportaron consecuencias mayores.

De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios, la salida se produjo tras detectarse una quema que se había descontrolado en una zona de Villa del Lago. Aunque no trascendieron detalles sobre las dimensiones del foco ni sobre posibles daños materiales, desde el cuartel confirmaron que la situación quedó bajo control poco después del aviso.

El operativo se desarrolló en el Callejón de la Lidia, un sector ubicado dentro de una zona con presencia de viviendas y vegetación.

O.P.