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Por Redacción Red43

Prorrogan 90 días más la prisión preventiva de Facundo Jones Huala

Se lo investiga por presuntos delitos de asociación ilícita e incitación a la violencia. Permanece detenido desde junio del 2025.
Por Redacción Red43

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La Justicia Federal resolvió extender por 90 días la prisión preventiva a Facundo Jones Huala, quien permanece detenido en el penal federal de Rawson.

 

La investigación en su contra la realiza el fuero federal de Bariloche.

 

La medida fue confirmada por la Cámara de revisión y mantendrá al dirigente privado de su libertad al menos hasta principios de junio.

 

Jones Huala se encuentra detenido desde junio de 2025 en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presuntos delitos de asociación ilícita e incitación a la violencia, además de su supuesta vinculación con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

 

Tras conocerse la resolución, desde la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina difundieron un comunicado en el que cuestionaron con dureza la decisión judicial y denunciaron la existencia de una persecución en su contra.

 

El pronunciamiento fue difundido luego de la última audiencia realizada ante el juez de garantías Gustavo Zapata, donde la defensa insistió en que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y remarcó que existen alternativas menos gravosas previstas por la legislación para garantizar el desarrollo del proceso.

 

SL

 

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