Colorshop propone la construcción “desde el cimiento a la terminación” junto a Sinteplast

La empresa celebró el trabajo integral que propone en todo el país desde hace 7 años y sus avances en Esquel y Trevelin.



Sinteplast es una empresa de 67 años ya en la historia de nuestro país: “fabricamos y producimos de Argentina y al mundo, porque exportamos también y fabricamos en otros países”, cuenta Marina, coordinadora del equipo técnico.

Desde hace 7 años, ofrecen una línea de materiales de construcción: “Trabajamos desde el inicio hasta el final de la obra, desde que se empieza la excavación con un hormigón, a levantar mampostería, hasta que se termina y finalmente uno elige los colores y compra como tiene ganas de que le guste la terminación y los revestimientos en la parte de pinturas de Sinteplast. En construcción desarrollamos soluciones, productos simples, fáciles de usar, prácticamente son todos premezclados que solo requieren agua y que te aportan tecnología, seguridad, una dosificación controlada y mucha simpleza y ahorro de mano de obra”.



Nicolás Paileman, encargado de los locales de Esquel y Trevelin, agradeció la visita de la arquitecta Marina Liberman: “muchos arquitectos fueron invitados y que se acercaron a Amancay donde estuvimos dando una charla para ellos. Nosotros como Colorshop podemos decir que abrimos por completo las puertas a la línea de construcción, desde el cimiento hasta la terminación, Sinteplast acompaña en la operación de tu casa”.



La gestión de las obras: “Trabajamos mucho online con las obras. Hoy desde un teléfono una persona que abre un WhatsApp con una cámara te puede mostrar un problema técnico en Ushuaia, en Bariloche, en Esquel, en Lago Verde, en Tucumán, en Mendoza o en Resistencia Chaco. Ese servicio es gratuito, nosotros desde el servicio técnico no vendemos, ayudamos a que puedan hacer bien la obra”.



La charla estuvo destinada a mostrar los mejores productos para el clima frio y ventoso de nuestra región: “Ayer con los profesionales que estuvimos, lo que compartimos fueron situaciones que son coyunturales y que se dan en todo el país. Vos hoy tenés productos tres en uno para hacer en una pared directamente un azotado hidrófugo grueso y fino en una sola operación. Ahorras tiempo, ahorras plata, ahorras mano de obra y tenés seguridad. Vimos cómo evitar fisuras, vimos cómo trabajar manga para pegar ladrillos, que es un producto súper económico y fácil de usar y que te asegura una construcción más prolija. Y, de hecho, la posibilidad de levantar paredes sin necesidad de mover mucho peso, porque la manga pesa tres kilos, yo podría levantar una pared perfectamente. Vimos también situaciones de impermeabilizaciones puntuales, de tanques de agua o de sótanos”.



La novedad del hormigón como terminación: “Y vimos también algo que viene siendo tendencia ahora, que lo van a empezar a ver en las casas más nuevas, que es el hormigón visto como terminación, que implica un proceso de trabajo de reparación primero, una reparación en capa gruesa, una reparación en capa fina y, finalmente, un hormigón visto para que el hormigón te quede impecable y prolijo y estéticamente como quiere a veces el cliente y que es difícil de lograr porque el hormigón no es un producto de color estable”.



Problemáticas puntuales con solución en Sinteplast: “También vimos situaciones de piscinas, también vimos situaciones de impermeabilizaciones comunes en baños y en cocinas. Fuimos buscando soluciones, pero por sobre todo lo que les dimos es un servicio gratis para que nos pidan ayuda todo el tiempo”.

SL

