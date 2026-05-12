Comienza la 7° edición del Festival Nieve Roja: Todos los detalles

El cine fantástico volverá a tener su espacio en El Bolsón con una nueva edición del Festival Internacional Nieve Roja, el encuentro dedicado al cine de terror, fantástico y bizarro que desde hace varios años suma presencia dentro del circuito audiovisual patagónico y latinoamericano.

La séptima edición se realizará del 13 al 17 de mayo con actividades en Casa del Bicentenario, el Centro Cultural Eduardo Galeano y la Universidad Nacional de Río Negro. Habrá proyecciones, charlas, estrenos y competencias con entrada libre y gratuita.

Durante la presentación oficial, el coordinador general de Gobierno municipal, Nicolás Dischensky, remarcó el acompañamiento del municipio al festival y valoró el crecimiento del proyecto cultural en un contexto complejo para el sector artístico. “Es una apuesta muy fuerte que vienen haciendo desde hace años y nos pone contentos poder acompañarla”, señaló.

Un festival nacido desde el cine independiente

Nieve Roja nació en 2019 como una muestra orientada a cortometrajes patagónicos vinculados al cine de género. Con el tiempo fue ampliando su alcance gracias a vínculos con festivales y espacios audiovisuales nacionales e internacionales.

Matías Ballistreri, uno de los organizadores, recordó que el proyecto surgió ante la falta de pantallas específicas para el cine fantástico en la Comarca Andina. “El equipo también hacía cine de terror de manera independiente y encontrábamos espacios para proyectar, pero no existía algo enfocado específicamente en este género”, explicó.

El nombre del festival apareció casi de forma natural, inspirado en el paisaje invernal del cerro Piltriquitrón y en referencias a otros festivales de cine fantástico.

Más de 40 producciones y estrenos en competencia

Para esta edición se recibieron cerca de 400 inscripciones provenientes de unos 24 países. Finalmente fueron seleccionadas 43 obras que competirán en distintas categorías.

La principal novedad de este año será la incorporación de una competencia nacional de largometrajes, integrada por siete películas.

La apertura del festival será el miércoles 13 con la proyección de La noche que nunca termina, que tendrá en El Bolsón su primera función dentro de festivales. La película contará con la presencia de su director, Fran Sanaz.

Otra de las premieres será Iberah, de Alejo Estrabou, una producción local que se estrenará el sábado dentro de la competencia oficial.

Además de los largometrajes, seguirán las tradicionales competencias de cortos patagónicos, nacionales, latinoamericanos, internacionales y bizarros.

Charlas, invitados y actividades gratuitas

La programación también incluirá actividades abiertas vinculadas al mundo audiovisual.

Entre ellas aparece “Temblando de frío”, una charla sobre cine fantástico patagónico que brindarán Alejo Estrabou y Diego Lumerman el jueves 14 en la Universidad Nacional de Río Negro.

El sábado 16, en tanto, la cineasta y montajista Camila Adaro Lillof encabezará el encuentro “Vampiro esiten” en Casa del Bicentenario.

Otro de los momentos convocantes será la proyección especial de la serie Sobre cosas que se ven en el cielo, dirigida por Diego Lumerman, cuyos episodios podrán verse durante el fin de semana.

Un encuentro que también impulsa la producción audiovisual

Matías Ballistreri remarcó que uno de los objetivos del festival sigue siendo fomentar la producción independiente. Por eso, parte de los premios estarán orientados a brindar asesorías de distribución, renta de equipos y posibilidades de estreno comercial para cortometrajes.

Además, valoró la llegada de películas de países como Japón, Bélgica, Estados Unidos, Brasil, México, Chile y Perú, algo que consideró una muestra del crecimiento alcanzado por el festival desde El Bolsón hacia otros circuitos audiovisuales.

O.P.