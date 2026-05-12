Invitan a taller de percusión africana

Lago Puelo suma una nueva propuesta dedicada a la música con el inicio de un taller de percusión africana, para personas con o sin experiencia en tambores tradicionales.

La actividad estará a cargo de Norman Marino y comenzará el martes 19 de mayo en el centro cultural Keuken Aonikenk con una clase abierta y gratuita destinada a quienes quieran conocer la propuesta antes de sumarse al taller regular.

Según explicó Norman, en diálogo con Red43 Comarca Andina, la idea es conformar un grupo reducido de trabajo para desarrollar encuentros semanales durante todo el año.

Ritmos tradicionales y trabajo en ensamble

El taller estará enfocado en ritmos tradicionales de Guinea y en el aprendizaje de instrumentos de percusión africana como el djembé y los dundunes.

Además de la técnica de ejecución, las clases incluirán trabajo con campanas, semillas y cantos tradicionales vinculados a la música mandinga.

El espacio será multinivel, por lo que podrán participar tanto principiantes como personas con experiencia en percusión. “La propuesta está pensada para que pueda venir cualquier persona, no hace falta experiencia previa ni saber tocar”, explicó Marino.

Clase gratuita para conocer la propuesta

La primera actividad será el martes 19 de mayo, de 17.30 a 19.30, en el Centro Cultural Keuken Aonikenk, en Lago Puelo.

Ese encuentro tendrá carácter abierto y gratuito para que las personas interesadas puedan probar los instrumentos, conocer el funcionamiento del taller y acercarse a los ritmos africanos antes de definir su inscripción mensual.

Luego, las clases continuarán semanalmente en el mismo horario.

El valor mensual del taller será de 40 mil pesos.

Inscripciones y cupos limitados

Norman contó que el espacio contará con cupos limitados y que el grupo estará integrado por unas diez personas para garantizar un trabajo más personalizado y un mejor ensamble musical.

Quienes tengan tambores podrán llevar su propio instrumento, aunque también habrá posibilidades de coordinar instrumentos para quienes no cuenten con uno. “Si tienen tambor, que lo traigan. Y si no, pueden comunicarse conmigo y lo resolvemos”, comentó.

Las personas interesadas pueden inscribirse previamente a través de Instagram en la cuenta Inike Percusión Afro o comunicarse al número 2944 99-8000.

O.P.