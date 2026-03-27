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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Obras en la ciudad: mantenimiento de calles

El municipio informó sobre las dificultades que atraviesa el parque vial debido a la avería de sus motoniveladoras propias. Actualmente se utilizan equipos contratados para dar respuesta a los sectores con mayor circulación. 
Por Redacción Red43

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Juan Carlos Fonseca, Secretario de Espacios Públicos, explicó en diálogo con Red43 que las dos máquinas municipales se encuentran fuera de servicio. Una de ellas está a la espera de repuestos tras un convenio con Vialidad Provincial, mientras que la otra sufrió un desperfecto en el comando durante el verano. El funcionario indicó que, ante esta situación, se optó por el alquiler de maquinaria para trabajar en los sectores altos y en los accesos sobre la Ruta 259, como el "sector de Austin" y El Coirón, además de intervenciones en Valle Chico y los barrios Buenos Aires y Belgrano.

 

En cuanto a la renovación de la flota, el secretario señaló que se están evaluando diversas ofertas técnicas y de costos para la compra de una nueva unidad. "La evaluación la estamos tratando, pedimos colaboración a gente que tenga mayor capacidad y conocimiento de equipos, de motoniveladoras de ese tipo", precisó Fonseca. La definición de la compra se realizará con el asesoramiento de técnicos de Vialidad para determinar cuál es el equipo que mejor se adapta a las necesidades del mercado y de la ciudad.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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