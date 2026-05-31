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31 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Recolección de chatarra en Aldea Escolar

La Junta Vecinal de Aldea Escolar informó que el próximo martes 2 de junio se llevará a cabo un operativo de recolección de chatarra en el paraje, para lo cual solicitan colaboración vecinal. 
Por Redacción Red43

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La Junta Vecinal de Aldea Escolar, de la localidad de Trevelin, comunicó a los habitantes que el próximo martes 2 de junio se realizará una jornada de recolección de chatarra. Según se indicó, las personas interesadas en que se les retiren estos materiales de sus viviendas deben inscribirse previamente comunicándose de manera directa al número de contacto de la propia Junta Vecinal, al 2945-350770.

 

Por otra parte, desde la organización recordaron e instaron de forma prioritaria a los vecinos a retirar y depositar toda la chatarra fuera de los límites de sus terrenos particulares con anticipación, especificando que dicha tarea de acopio en la vía pública se tiene que realizar preferentemente durante este domingo y a lo largo de todo el día lunes, facilitando así el trabajo de recolección programado para el día siguiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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