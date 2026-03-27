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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Trabajos de infraestructura y mantenimiento en el arroyo Esquel

Desde la Secretaría de Espacios Públicos detallaron el avance de los trabajos de infraestructura y limpieza antes del inicio del invierno. Las tareas incluyen pavimentación, desagües y el mantenimiento preventivo del arroyo Esquel. 
Por Redacción Red43

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El área de Espacios Públicos continúa con la ejecución de obras aprovechando las condiciones climáticas. Juan Carlos Fonseca confirmó en diálogo con Red43 que se trabaja en la finalización de la segunda cuadra de pavimentación en la calle 25 de Mayo y en tareas de bacheo. Asimismo, el personal técnico interviene en los desagües pluviales de las calles A.P. Justo y Almafuerte, y en el pasaje Santa Cruz del barrio Matadero, respondiendo a los requerimientos presentados por las juntas vecinales durante las recorridas municipales.

 

Respecto a la limpieza del arroyo Esquel, el funcionario destacó las labores en el sector del barrio Englund para prevenir inconvenientes ante la llegada de las lluvias. "Se estaba haciendo una limpieza general para evitar anegamiento en los momentos que empiezan las lluvias importantes", explicó el secretario. Por último, se informó que tras algunas demoras por la reparación de un camión, se completará la distribución de leña para las familias que restan asistir en la zona de Río Percy.

 

 

 

 

E.B.W.

 

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