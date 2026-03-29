La Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA de Trelew se presentará este año en el Teatro Colón

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se reunió con los integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA de Trelew, con el objetivo de fortalecer el potencial artístico de los más de 60 músicos que todas las semanas ensayan en las instalaciones de la Escuela N° 207.

En ese marco, el mandatario confirmó que la orquesta realizará próximamente una presentación musical en el Teatro Colón de Buenos Aires, en el contexto del 25° aniversario de la agrupación que, además, se encamina a formalizar su espacio propio para los ensayos una vez finalizada la obra del Centro de Encuentro «El Valle», ubicado en el barrio Abel Amaya.

De Trelew al Teatro Colón

Torres destacó que “tenemos algo maravilloso y que queremos que se conozca: la historia de los profesores que comenzaron en la orquesta, que hoy enseñan y siguen formando mejores personas, que es lo más importante”, y agregó que la orquesta “es un orgullo para Chubut y queremos que llegue al lugar donde tocan las mejores del mundo en nuestro país, que es el Teatro Colón”.

“Hoy nos confirmaron que la Orquesta Infanto Juvenil del INTA va a tocar en el Teatro Colón en Buenos Aires, representando a la provincia del Chubut, y allá los vamos a estar acompañando”, aseguró.

Símbolo de esfuerzo y crecimiento artístico

El titular del Ejecutivo ratificó que “los voy a acompañar porque es un orgullo enorme ver que esta orquesta, con todo lo que simboliza para la comunidad, llegue al Teatro Colón y que podamos mostrarle a toda la Argentina cómo se pueden formar mejores personas, con esfuerzo, vocación de servicio y todo lo que hay detrás, que son las historias de cada uno de sus integrantes”, y también felicitó “a los docentes y padres que acompañan”, instando a los músicos de la orquesta “a poner todo el esfuerzo necesario para llegar preparados y mostrarle al país todo su potencial”.

"Vamos a fomentar padrinazgos por parte del sector privado para que más chicos, sobre todo aquellos de los sectores más vulnerables, puedan participar y formarse en este espacio, visibilizando un proyecto que tiene muchos años y que es un orgullo para toda la comunidad y la provincia", concluyó.

Seguir creciendo

Por su parte, la directora y coordinadora de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA, Mariana Navarro, destacó la visita de Torres y sostuvo que “es la primera vez que viene un gobernador de la provincia en 25 años, por lo que nos sentimos muy honrados con su presencia y con el hecho de que haya conocido a nuestros músicos y escuchado nuestras necesidades, buscando alternativas para que podamos seguir creciendo, una de las cuales es contar con un lugar propio”.

“Hace mucho tiempo que necesitamos contar con un espacio propio, y creemos que el Centro de Encuentro es la mejor opción, por eso el Gobernador se ha comprometido a ayudarnos a que esto se haga realidad”, señaló, a la vez que puso en relieve el compromiso del mandatario “para vincularnos con otras instituciones y organizaciones que nos permitan crecer y conseguir nuevos instrumentos, sin mencionar lo más importante, que es la posibilidad de visitar el Teatro Colón en el marco de nuestro 25° aniversario y tocar allí”.

“Para nosotros era algo inalcanzable, y solo pensarlo nos emociona”, expresó.

Además, explicó que la Escuela N° 207 “es el lugar donde se ensaya de martes a viernes, todas las tardes después de las 18 horas, y donde participan desde los más chicos de 5 años hasta jóvenes de entre 18 y 20 años”.

Semillero de músicos

“Algunos han pasado la etapa de ayudar a los profesores y otros ya se encuentran siguiendo la carrera musical en el Instituto N° 805, mientras que algunos tienen sus propios grupos, que son reproductores de esta cultura artística en el ámbito de Trelew y sus alrededores”, expresó, puntualizando que en algunos casos “han surgido de aquí profesionales, licenciados y directores que hoy dirigen otras orquestas, como las del barrio Planta de Gas, la Escuela de Treorky y una que comenzará próximamente en la Escuela N° 787”.

La orquesta “es un semillero donde nacen músicos y donde niños y jóvenes se encuentran con un lenguaje nuevo que, de a poco, van aprendiendo y haciendo propio, llevándose el instrumento a su hogar de forma gratuita y comenzando a pertenecer a esta comunidad en la que cultivamos el trabajo en equipo, el respeto, la escucha y la disciplina, entre otras virtudes que hacen a un músico”, indicó Navarro.

R.G.