250 asistentes en el encuentro "Raíz Emprendedora"

Más de 250 mujeres de la ciudad de Esquel, y otras localidades de la región cordillerana, participaron de la que fue la cuarta jornada del programa denominado “Raíz Emprendedora”, una iniciativa de la Secretaría General de Gobierno destinada a acompañar y fortalecer a mujeres emprendedoras de toda la provincia.

Las actividades se desarrollaron en instalaciones de la Sociedad Rural de esa ciudad cordillerana, dando continuidad de esta manera al programa puesto en marcha por el Gobierno del Chubut para respaldar a mujeres que producen desde sus hogares, ferias, redes sociales, cocinas, talleres o espacios improvisados, y que contempla capacitación en educación financiera y marketing orientado a plataformas comerciales y redes sociales, entre otros aspectos.

El acto de apertura fue encabezado por la secretaria General de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil, y el intendente de la Municipalidad de Esquel, Matías Taccetta, contando además con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Trabajo, autoridades locales, diputados y representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

*Pedido del gobernador Torres*

En la ceremonia de inauguración, la secretaria General de Gobierno ponderó la gran convocatoria en el complejo rural de Esquel y sostuvo, asimismo, que la asistencia es fiel reflejo del espíritu emprendedor que caracteriza a las mujeres en el amplio territorio de la Provincia del Chubut.

Destacó los alcances del “Raíz Emprendedora” que ofrece herramientas para potenciar proyectos y afirmó que es una realidad gracias a la voluntad política del gobernador Ignacio “Nacho” Torres. “Acompañar a las mujeres y a las economías regionales es un pedido que nos hizo el día uno de la gestión”, enfatizó.

A su vez, puso en valor el compromiso y la predisposición del equipo que está detrás del programa. También agradeció al Consejo Federal de Inversiones que “acompaña en el desarrollo de los proyectos vinculados a fortalecer las capacidades de las mujeres en cada una de las localidades”.

Acuipil instó luego a aprovechar estos espacios de formación impulsados por el Gobierno Provincial en áreas trascendentales como educación financiera, formalización y marketing digital, entre otras. Señaló que además es un punto de encuentro para compartir experiencias y conocimientos que son de gran utilidad.

Resaltó que el camino emprendedor está atravesado por múltiples desafíos, algunos más complejos que otros. Y, dirigiéndose a las presentes, acentuó: “Sepan que el Gobierno del Chubut y la Municipalidad están para acompañarlas. Somos una comunidad enorme”.

*Amplio temario*

La primera charla fue sobre “Soberanía financiera” de Paula D Amico, jefa del Departamento de Créditos del CFI. Luego fue el turno de “Tu Plata, Tu Poder: Formalizar para crecer”; “Herramientas de Financiamiento”; “Espacio de Networking”; y “Identidad y Marketing Digital”.

Como ya es habitual, en el cierre se entregaron certificados a las participantes.