Esta es la luz de Cristo: La Sagrada Familia tiene una renovada cruz luminosa

La Parroquia de la Sagrada Familia celebra su 25° aniversario con importantes renovaciones en su espacio.

En vísperas de Semana Santa, las misas correspondientes tuvieron el agregado de contar con una cruz luminosa que se enciende al caer la noche.

Con la misa de Anunciación se dio inicio al funcionamiento de la nueva luminaria, que a partir de ahora marca el camino hacia la parroquia en el barrio Malvinas Argentinas.

Las actividades de Semana Santa siguen convocando a los creyentes a congregarse y recordar el espíritu de renacimiento de Cristo y la fe renovada luego del sacricificio.

SL