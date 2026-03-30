20°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 30 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutSemana santa
30 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esta es la luz de Cristo: La Sagrada Familia tiene una renovada cruz luminosa

Celebrando sus 25 años de vida, la parroquia se renueva en Semana Santa con el símbolo máximo brillando en el Barrio Islas Malvinas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Parroquia de la Sagrada Familia celebra su 25° aniversario con importantes renovaciones en su espacio.

 

En vísperas de Semana Santa, las misas correspondientes tuvieron el agregado de contar con una cruz luminosa que se enciende al caer la noche.

 

Con la misa de Anunciación se dio inicio al funcionamiento de la nueva luminaria, que a partir de ahora marca el camino hacia la parroquia en el barrio Malvinas Argentinas.

 

Las actividades de Semana Santa siguen convocando a los creyentes a congregarse y recordar el espíritu de renacimiento de Cristo y la fe renovada luego del sacricificio.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Huemul: Hallan el cuerpo de una persona e investigan las causas del deceso
2
 Homicidio en Tecka: Dictan prisión preventiva para la mujer imputada
3
 Lázaro Faustino Calfuman QEPD
4
 Detienen a dos hombres armados por caza ilegal en un coto privado sobre la Ruta 259
5
 Girineldo Vidal QEPD
1
 Suspenden la aplicación de la ley de reforma laboral
2
 Lanzan las inscripciones para los talleres municipales TAMFI y TAMFOC en Esquel
3
 Punta Tombo: Estudiantes de la UDC realizaron prácticas de formación en terreno
4
 Cárceles en Chubut: Diputados avanzan en la prohibición del uso de celulares
5
 Trevelinsense se consagró campeón argentino de Pentatlón Moderno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -