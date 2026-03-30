20°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 30 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
30 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin avanza con la bajada de leña de Lago Rosario y Sierra Colorada

Más de 30 familias son asistidas por el plan municipal articulado entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Servicios Públicos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informa que continúan desarrollándose los trabajos de bajada de leña.

 

Las tareas se realizan en el marco del plan municipal articulado entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Servicios Públicos.

 

Más de 30 familias reciben la asistencia, y lo seguirán haciendo hasta completar lo planificado con los vecinos y vecinas de Lago Rosario y Sierra Colorada.

 

Estas tareas tienen como objetivo garantizar que las familias de la comunidad cuenten con un adecuado abastecimiento de leña, fundamental para afrontar las bajas temperaturas que se aproximan con la llegada del otoño y el invierno.

 

La Gestión Ingram tiene como propósito, poder sostener su compromiso de acompañar a quienes más lo necesitan, asegurando recursos esenciales para atravesar la temporada invernal en mejores condiciones.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Huemul: Hallan el cuerpo de una persona e investigan las causas del deceso
2
 Homicidio en Tecka: Dictan prisión preventiva para la mujer imputada
3
 Lázaro Faustino Calfuman QEPD
4
 Detienen a dos hombres armados por caza ilegal en un coto privado sobre la Ruta 259
5
 Girineldo Vidal QEPD
1
 Suspenden la aplicación de la ley de reforma laboral
2
 Lanzan las inscripciones para los talleres municipales TAMFI y TAMFOC en Esquel
3
 Punta Tombo: Estudiantes de la UDC realizaron prácticas de formación en terreno
4
 Cárceles en Chubut: Diputados avanzan en la prohibición del uso de celulares
5
 Trevelinsense se consagró campeón argentino de Pentatlón Moderno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -