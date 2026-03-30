Trevelin avanza con la bajada de leña de Lago Rosario y Sierra Colorada

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informa que continúan desarrollándose los trabajos de bajada de leña.

Las tareas se realizan en el marco del plan municipal articulado entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Servicios Públicos.

Más de 30 familias reciben la asistencia, y lo seguirán haciendo hasta completar lo planificado con los vecinos y vecinas de Lago Rosario y Sierra Colorada.

Estas tareas tienen como objetivo garantizar que las familias de la comunidad cuenten con un adecuado abastecimiento de leña, fundamental para afrontar las bajas temperaturas que se aproximan con la llegada del otoño y el invierno.

La Gestión Ingram tiene como propósito, poder sostener su compromiso de acompañar a quienes más lo necesitan, asegurando recursos esenciales para atravesar la temporada invernal en mejores condiciones.