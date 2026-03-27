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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Crimen en Trelew: detuvieron a un joven de 24 años tras allanamientos en la ciudad

La Policía del Chubut capturó al sospechoso en el barrio Planta de Gas. Secuestraron un revólver, municiones y marihuana. Según la investigación de la DPI, la víctima y el victimario se conocían previamente.
Por Redacción Red43

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La Policía del Chubut detuvo este viernes a un individuo de 24 años de edad en relación a la investigación del crimen de un joven de 19 años ocurrido el día martes por la madrugada en Trelew. 

 

La detención se dio tras un allanamiento efectuado por personal de la DPI Trelew en un domicilio del bariro Planta de Gas de esa ciudad, donde además se secuestraron un arma de fuego, municiones, teléfonos celulares y plantas de marihuana. 

 

Las tareas también incluyeron una minuciosa y profunda inspección del canal evacuador de la Avenida, ubicado en ese sector de la ciudad, en búsqueda de elementos probatorios.

 

Las diligencias efectuadas este viernes se dieron en el marco del homicidio ocurrido el pasado martes a las 3.30 horas en la Avenida Colón, entre Pablo Neruda y Juan José Valle del barrio Planta de Gas de Trelew, donde una persona efectúa varios disparos de arma de fuego hacia el joven Dylan Rojas de 19 años de edad ocasionándole la muerte.

 

Tras tareas de pesquisas, se logra avanzar rápidamente con entrevistas y filmaciones, logrando determinar la detención de un individuo de 24 años a quien se lo trasladó en un primer momento al Cuerpo Médico Forense para su examen físico, y posteriormente quedar alojado en la Seccional Segunda a la espera de la audiencia de Control de Detención. 

 

Además y como resultado de la investigación se determinó que tanto la víctima como el victimario se conocían previo al crimen.




 

 

M.G

 

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