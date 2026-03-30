Clima en Esquel: lunes templado, con máxima de 21°C y baja probabilidad de lluvias

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes 30 anticipa una jornada agradable en Esquel, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima que alcanzará los 21°C.

Durante la mañana y la tarde se espera cielo mayormente estable, con probabilidades de precipitación muy bajas, entre 0 y 10%, mientras que hacia la noche las chances de lluvia serán nulas.

En cuanto al viento, se prevé circulación leve a moderada, con intensidades que oscilarán entre los 13 y 31 km/h a lo largo del día, sin ráfagas significativas.

La humedad se mantendrá en valores intermedios, con registros que irán aproximadamente del 42% al 59%, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante gran parte de la jornada.

R.G.