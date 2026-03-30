El Congreso del PJ no dejó candidatos, pero si proyectos: "lo primero es empezar desde abajo hacia arriba"

Erica Pineda, integrante de la mesa de la conducción provincial del Partido Justicialista, celebró la concreción del esperado y postergado Congreso del partido, llevado a cabo el sábado en Esquel.

La vicepresidenta explicó que “Llevó su tiempo, nosotros tuvimos que trabajar en conjunto desde todas las regiones para lograr tener un congreso participativo. Era algo que nos debíamos, este congreso en la cordillera, lo habíamos postergado por distintas razones, entre ellas el tema de los incendios”.



Los ejes abordados y el trabajo a futuro: “tenemos hoy una mirada diferente donde pudimos unir partes, donde participaron actores fundamentales de la política en este congreso y eso demuestra que nosotros estamos más cerca de la gente que de nuestros propios intereses como personas que hacemos política”.



El congreso permitió escuchar voces y reforzar estructuras: “no podemos hablar de que fue un congreso para hacer lanzamientos de campaña, ni mucho menos de personas, porque no es eso, nosotros no buscamos eso, queremos que nuestro partido esté en orden, fortalecido, trabajando por la estructura para ser la herramienta electoral para el 2027, para tener un proyecto, para estar solidificados en cada uno de los puntos de la provincia y la verdad que ver tanta militancia junta, ver tantos compañeros con el mismo pensamiento, el mismo objetivo en común, nos da la esperanza de que el 2027 tenemos un futuro prácticamente asegurado”.



La carta orgánica y el código electoral, los puntos más urgentes: “un punto fundamental que era trabajar dentro de lo que es la carta orgánica para que esté acorde al nuevo código electoral y venimos trabajando en eso, se viene trabajando en eso, nosotros recalcamos que tuvimos una interna, donde en esta interna pudimos, y no todos los partidos tuvieron una interna, utilizamos la boleta única, tenemos ejercicio ya de la utilización de las boletas únicas, tenemos ejercicio de hacer una interna”.



La militancia del valle inferior se destacó por su efervescencia: “por ahí seguramente va a quedar alguien herido, pero sí podemos decir que la militancia, las convicciones y el trabajo es de toda la provincia, pero donde se ve realmente, se ve esa efervescencia política termina siendo en las grandes ciudades como Trelew, Comodoro, Puerto Madryn. La verdad que sí, nosotros en Esquel tenemos una particularidad en cualquier tipo de evento que exista, somos una sociedad muy tranquila, no tenemos ese tipo de actividad de militancia constante, pero sí tenemos un grupo social político importante de Esquel que todos los días demuestran su interés por mejorar a Esquel, así que en eso estamos tranquilos”.



El congreso no dejó nombres, sino proyectos: “vamos a poner en la mesa, vamos a poner un proyecto, vamos a poner los ejes fundamentales y después los mejores, las mejores, van a encarnar este proyecto, no podemos empezar a poner adelante del carro los nombres porque si no siempre nos pasa lo mismo, le ponemos un peso a las personas que están haciendo algo o que nos representan o que estén en algún lugar, ya le ponemos un peso extra y no los dejamos hacer su función. Entonces, lo primero es empezar desde abajo hacia arriba, pero está demostradísimo que este congreso se pudo llevar adelante por la gran generosidad que tiene Gustavo Fita porque es la realidad, nos dio a nosotras, a las vicepresidentas, todas las posibilidades de armarlo y yo que soy la anfitriona en este caso, haber sido local, me sirvió muchísimo porque la verdad que la organización corrió prácticamente al 100% en nuestras espaldas y salió todo prolijo”.



SL