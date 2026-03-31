Semana Santa segura: El SENASA brinda recomendaciones para el consumo de pescado

En el marco de Semana Santa, período en el que aumenta significativamente el consumo de pescados y productos de la pesca en todo el país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recuerda que los establecimientos habilitados cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas y son sometidos a controles oficiales a lo largo de toda la cadena, desde la captura o producción hasta la comercialización.

Durante estas fechas, en las que muchas familias argentinas incorporan el pescado como protagonista de sus mesas, resulta fundamental prestar atención a las condiciones de compra, conservación y manipulación de los productos, a fin de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

¿Qué tener en cuenta al momento de comprar?

Para garantizar la calidad e inocuidad del producto, se recomienda:

-Adquirir pescados y mariscos únicamente en comercios habilitados.

-Verificar que los productos frescos se encuentren conservados sobre hielo o en refrigeración adecuada.

-En el caso de productos congelados, comprobar que estén completamente duros y sin signos de descongelamiento previo.

Características de frescura

Un pescado apto para el consumo presenta:

-Ojos brillantes y salientes.

-Carne firme y elástica.

-Olor suave, característico del mar.

Por el contrario, olores intensos o desagradables pueden indicar que el producto no se encuentra en condiciones adecuadas.

Manipulación en el hogar

Una vez adquirido, se recomienda mantener la cadena de frío, transportar los productos en el menor tiempo posible y conservarlos refrigerados hasta su preparación. Asimismo, es importante evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos, y asegurar una correcta cocción.

Más allá de las recomendaciones técnicas, Semana Santa también invita a revalorizar prácticas tradicionales vinculadas al consumo de pescado, que combinan cultura, nutrición y encuentro familiar. Elegir productos seguros no solo protege la salud, sino que también contribuye a fortalecer hábitos responsables en la mesa de todos los argentinos.







M.G