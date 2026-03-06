Taccetta: "Una gestión moderna no puede construirse de espaldas a la comunidad"

Durante la sesión inaugural del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, el intendente Matías Taccetta realizó un balance de su gestión y destacó los avances en modernización administrativa, participación ciudadana y servicios públicos.

En su discurso, señaló que desde el inicio de su mandato las acciones del gobierno municipal buscaron “fortalecer la convivencia democrática, garantizar el funcionamiento institucional y profundizar la cercanía con nuestros vecinos”.

Taccetta remarcó que uno de los ejes de la gestión fue impulsar mecanismos de participación. “Desde el inicio de la gestión consolidamos los mecanismos de participación promoviendo espacios de consulta y diálogo con distintos sectores sociales y vecinales, convencidos de que una gestión moderna no puede construirse de espaldad a la comunidad”, afirmó. En ese sentido, agregó que “escuchar, intercambiar y acordar fueron pilares fundamentales de nuestra tarea”.

El intendente también destacó el proceso de modernización del Estado municipal. Según explicó, en 2025 se avanzó en la implementación del plan “Esquel Ciudad Inteligente”, con medidas orientadas a mejorar los procesos administrativos y la atención a los vecinos.

Entre los avances mencionó la digitalización de las comunicaciones internas del municipio. “Nos convertimos en el primer municipio de la provincia que logra la digitalización de la totalidad de las comunicaciones internas”, sostuvo, y agregó que se incorporaron el expediente digital, la firma digital y trámites online para la emisión de licencias de conducir.

“Estos logros nos permitieron disminuir considerablemente los tiempos en los trámites llevados a cabo por los vecinos, como así también la disminución en el gasto en papel e inversiones”, indicó.

Taccetta también destacó la modernización de la página web municipal y el desarrollo de nuevas aplicaciones. Entre ellas mencionó e-Taxi y e-Bus, herramientas que permiten a los usuarios acceder de forma digital a servicios de transporte público en la ciudad.

El intendente agregó que se avanzó en proyectos vinculados a la transición energética, como la instalación de cargadores solares en la costanera y la incorporación de luminarias LED en conjunto con la Cooperativa 16 de Octubre.

Además, adelantó que en los próximos días se presentará una plataforma interactiva que permitirá geolocalizar obras, programas y eventos de la gestión municipal.

En materia de seguridad, anunció la continuidad del plan de inversión en tecnología con la implementación de un centro de monitoreo, la incorporación de cámaras y el lanzamiento de herramientas como el botón antipánico y la alerta temprana.

Por otra parte, el intendente se refirió al programa “La Muni Cerca Tuyo”, a través del cual se realizan operativos en distintos barrios para acercar los servicios municipales a los vecinos. Según explicó, estas jornadas permiten realizar consultas, trámites y gestiones sin necesidad de trasladarse al edificio municipal.

Finalmente, Taccetta destacó el trabajo de distintas áreas municipales, entre ellas Asesoría Legal. “Quiero destacar el gran trabajo del área durante esta gestión, en el cual defendieron con éxito a nuestro municipio en juicios millonarios”, expresó.

R.G.