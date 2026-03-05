12°
Jueves 05 de Marzo de 2026
Lanzan la primera edición del "Desafío Los Alerces" en aguas abiertas

Con inscripciones abiertas, nace el "Desafío Los Alerces". La prueba de aguas abiertas contará con circuitos de 1,5, 3,8 y 10 kilómetros, convirtiéndose en un reto único para los amantes del deporte y la naturaleza
El calendario deportivo de la región suma una nueva cita de relevancia con el nacimiento del Desafío Los Alerces. Esta primera edición, que se desarrollará el 4 de abril, busca posicionarse como una prueba icónica para los nadadores de aguas abiertas, aprovechando el entorno natural del Lago Futalaufquen dentro del Parque Nacional Los Alerces (Patrimonio Mundial de la UNESCO).

 

Categorías y distancias

 

La organización ha diseñado tres circuitos diferenciados para permitir la participación tanto de nadadores que se inician en la disciplina como de atletas de alto rendimiento:

 

1,5 Kilómetros: Una distancia pensada para quienes buscan su primera experiencia competitiva en las aguas del lago.

 

3,8 Kilómetros: Un trayecto intermedio orientado a deportistas que deseen medir su resistencia en media distancia.

 

10 Kilómetros: La prueba reina de la jornada, definida como un "desafío extremo" para nadadores experimentados que busquen completar un circuito de larga duración.

 

Inscripciones y contacto

 

El punto de encuentro para todas las categorías será el propio Parque Nacional Los Alerces. Los interesados en obtener información detallada sobre el reglamento, requisitos de seguridad y proceso de inscripción pueden comunicarse vía Instagram: @desafiolosalerces.

 

Esta competencia se suma a la oferta de turismo deportivo que viene creciendo en la Comarca Andina, atrayendo a nadadores de diferentes puntos del país para enfrentar las bajas temperaturas y la inmensidad de los lagos patagónicos.

 

