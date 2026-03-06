Taccetta agradeció el trabajo de brigadistas y voluntarios durante los incendios

Durante la apertura de las sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó el trabajo realizado por distintas instituciones y voluntarios durante los incendios forestales que afectaron la región.

En ese marco, el jefe comunal agradeció especialmente la tarea del personal de Protección Civil municipal. “Permítanme también agradecer a los integrantes de la Dirección de Protección Civil Municipal que participaron activamente en los incendios forestales, coordinando y articulando tareas con organismos provinciales y nacionales”, expresó.

Taccetta remarcó que el trabajo conjunto permitió contener el avance del fuego que se había iniciado en el Parque Nacional Los Alerces. “Gracias a su trabajo y el de cada área municipal, con la gran ayuda de bomberos de Esquel, Chile, Provincia de Buenos Aires, vecinos voluntarios, brigadistas de Chubut, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, logramos que el fuego iniciado en el Parque Nacional Los Alerces no ingresara a nuestro ejido”, afirmó.

El intendente también reconoció la labor de quienes participaron en las tareas de prevención durante los últimos meses. “Mi más entero agradecimiento a ellos y a todos los que durante el año han llevado a cabo, de manera silenciosa y profesional, las tareas de prevención necesarias ante la sequía más intensa de las últimas seis décadas”, concluyó.

R.G.