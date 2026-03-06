15°
Viernes 06 de Marzo de 2026
06 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Taccetta agradeció el trabajo de brigadistas y voluntarios durante los incendios

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente de Esquel destacó la labor coordinada de organismos y voluntarios para evitar que el fuego del Parque Nacional Los Alerces llegara al ejido urbano.
Durante la apertura de las sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó el trabajo realizado por distintas instituciones y voluntarios durante los incendios forestales que afectaron la región.

 

En ese marco, el jefe comunal agradeció especialmente la tarea del personal de Protección Civil municipal. “Permítanme también agradecer a los integrantes de la Dirección de Protección Civil Municipal que participaron activamente en los incendios forestales, coordinando y articulando tareas con organismos provinciales y nacionales”, expresó.

 

Taccetta remarcó que el trabajo conjunto permitió contener el avance del fuego que se había iniciado en el Parque Nacional Los Alerces. “Gracias a su trabajo y el de cada área municipal, con la gran ayuda de bomberos de Esquel, Chile, Provincia de Buenos Aires, vecinos voluntarios, brigadistas de Chubut, Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, logramos que el fuego iniciado en el Parque Nacional Los Alerces no ingresara a nuestro ejido”, afirmó.

 

El intendente también reconoció la labor de quienes participaron en las tareas de prevención durante los últimos meses. “Mi más entero agradecimiento a ellos y a todos los que durante el año han llevado a cabo, de manera silenciosa y profesional, las tareas de prevención necesarias ante la sequía más intensa de las últimas seis décadas”, concluyó.

 

 

 

