El concejal Raposeiras marcó que “la oposición ha acompañado casi en todos los proyectos"

El concejal Fernando Raposeiras estuvo presente en el comienzo de las Sesiones del Concejo Deliberante del día de hoy viernes 6 de marzo.

Luego de la presentación del intendente Matías Taccetta, Raposeiras caracterizó el discurso como “bastante más populista de lo que él cree, orientada obviamente a determinado sector de nuestros vecinos” y en el repaso de la gestión marcó que tuvo “su parte veraz, su parte falaz, tratando de contraponer con las minorías y la verdad que no le encuentro mucho el sentido”.

Respecto a las criticas y lecturas sobre la oposición a la gestión del Municipio, Raposeiras marcó que “la oposición ha acompañado casi en todos los proyectos, salvo en los que a ellos o a él particularmente le interesaban y la mayoría de las veces no es por una cuestión ideológica sino por una cuestión formal, los mayores incumplidores de las ordenanzas municipales es precisamente el Ejecutivo".

Igualmente, el concejal marcó que estas cuestiones son "anecdóticas" frente al trabajo del nuevo año de sesiones.

SL